Verano 2026: así es el rubio boho, el color de pelo en tendencia que va a reemplazar al platinado.

El rubio boho es la tendencia para este verano 2026, y según expertos en estilismo, va a desplazar totalmente al rubio platinado. Desde hace décadas, el platinado está en el podio de los tonos claros más solicitados, incluso por las rubias naturales que buscan aclarar su tono de base. Sin embargo, esta vez otro tono lo va a reemplazar.

El rubio boho, como su nombre lo indica, es un rubio más bohemio y natural. La actriz Jennifer Lawrence y la cantante Suki Waterhouse son claros ejemplos de este color de pelo, que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales de moda como Pinterest. Se trata de un rubio mucho más oscuro que el platinado, pero sin llegar a ser castaño.

Rubio boho, el rubio en tendencia para este verano 2026.

Es mucho más sofisticado, elegante y delicado, ya que imita el color rubio de las rubias naturales. Es una mezcla tonos arenosos, caramelo y más "lavado" o "sucio", que se asemeja a los tonos rubios que adquieren algunas castañas durante el verano, cuando pasan muchas horas abajo del sol. Puede ir desde tonos más cobrizos hasta otros más ceniza.

Cómo conseguir un rubio boho para este verano 2026

Lo recomendable es que acudas a una peluquería y no intentes hacértelo vos misma, ya que la colorimetría es bastante compleja cuando se trata de tonos rubios. Pedile a tu colorista que te haga reflejos dejando 1 centímetro de raíz, para darle más naturalidad.

Los reflejos, a diferencia de la tintura o la decoloración total, se ven mucho más naturales. Pedí que te hagan un baño de luz para apagar el tono anaranjado que deja la decoloración. Además, se aconseja que lleves una foto del tono de rubio que querés lograr, para asegurarte de que no haya malos entendidos.

Cómo cuidar el rubio después de una decoloración

De acuerdo con tu tipo de cabello, tu estilista te va a recomendar cuál es la mejor manera de alcanzar el rubio. Si sos castaña, quizás con una sola vez que te los hagas llegues al tono deseado, pero si tenés alguna tintura debajo o el cabello muy oscuro, lo más probable es que tengas que hacértelos más de una vez para llegar al rubio que querés sin estropéartelo.

Lo fundamental es que tengas paciencia, ya que no es fácil llegar al rubio para todos los cabellos. Tené en cuenta que las decoloraciones, por más que sean reflejos, son procesos que estropean el pelo.

Pedile a tu estilista que te recomiende cuáles son los productos adecuados para tu tipo de pelo. Cuidarlo con mascarillas para mantenerlo hidratado también es fundamental, así como usar protector térmico cada vez que te lo seques con secador.