Jennifer Lawrence reveló cuál fue la exitosa saga que le cerró la puerta en la cara: "Me rechazaron"

La actriz que se prepara para llegar al cine con la comedia romántica Hazme el favor hizo una sorpresiva declaración sobre un fallido casting que podría haber cambiado el rumbo de su vida para siempre.

La actriz Jennifer Lawrence, quien saltó a la fama gracias a la popular saga de películas de acción Los Juegos del Hambre, adaptaciones de las novelas de Suzanne Collins, y próximamente llegará a las salas de cine con Hazme el favor, comedia romántica que la tiene de vuelta en el género, reveló durante una entrevista que una famosa franquicia "la rechazó" en un casting, haciendo que su trayectoria profesional sea completamente diferente a lo que ella creía.

En diálogo con el podcast The Rewatchables, la actriz contó que hizo una audición para interpretar a Bella en la película romántica Crepúsculo, rol que más tarde llevó al reconocimiento popular a Kristen Stewart, y que las cosas no resultaron como ella esperaba. "Hice una audición para Crepúsculo y me rechazaron de inmediato. Ni siquiera me devolvieron la llamada. Pero mi vida hubiera sido totalmente diferente. Obtuve el papel en Los Juegos del Hambre, creo, como un año después", comentó.

Mientras se prepara para el estreno de Hazme el favor, Lawrence tiene en carpeta el protagonismo de la película Mátate, amor, basada en la novela de la argentina Ariana Harwicz. El filme será dirigido por la escocesa Lynne Ramsay, directora de Tenemos que hablar de Kevin y producida por la productora de Martin Scorsese. "Matate, amor puede leerse como la demolición de la idea costumbrista de familia tipo. Aquí, el amor conyugal es visto como acoso. El amor del hijo es visto como acoso. Y los propios personajes son llevados al extremo de la impostura", reza la sinopsis de la novela.

Robert Pattinson reveló su despreció por Crepúsculo

En una entrevista con IndieWire, el inglés habló sobre la rareza de la franquicia producida por Summit Entertainment, haciendo hincapié específicamente de la escena en la que Bella Swan (Kristen Stewart), su pareja, tiene a Renesmee, pero Edward se ve obligado a comer la placenta para sacar al bebé. “Incluso antes de Twilight ya estaba haciendo cosas extrañas”, admitió el oriundo de Londres. “Y para ser honesto, siempre pensé que Crepúsculo era bastante raro", recalcó.

“Es realmente el tipo de marketing lo que lo hizo mainstream. Si mirás cualquier entrevista que hice, traté de destacar lo relacionado con la escena donde mastico la placenta, cualquier elemento que fuera asqueroso, lo tenía que hacer destacar y destacar. Pero vos sabés que un chico no puede competir contra todo el departamento de marketing diciendo: 'Es una odisea romántica, es hermosa.' Es como: 'No, es asqueroso [risas]'", cerró Pattinson.