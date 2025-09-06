No es el platinado: el tono de rubio que va a ser tendencia esta primavera 2025, según estilistas.

El rubio platinado va a ser desplazado esta primavera 2025 por otro tono de rubio. Desde hace décadas, el rubio es uno de los colores de pelo más elegidos a la hora de querer un cambio. Es un color que aporta luminosidad, frescura y suaviza los rasgos faciales. Sin embargo, hay varios tonos de rubio y es importante que los conozcas para tomar una decisión acertada si estabas pensando en teñirte.

Kate Middleton, la princesa de Gales, fue vista con un tono de rubio que cautivó a los estilistas de todo el mundo. Aunque su tono de cabello natural es el castaño, ahora luce un look totalmente rubio. Se trata de un tono rubio miel en tonos ceniza, con reflejos sutiles que le aportan movimiento y profundidad al pelo.

Color de pelo de Kate Middleton en tendencia.

Kate optó por llevarlo largo, con raya a un lado y ondas sueltas. Para conseguir este look, lo ideal es un balayage que ilumine el rostro con dimensión natural, logrando un efecto luminoso y effortless. Es un tono perfecto si estás buscando aclarar tu pelo pero sin caer en un platinado, sino en un tono mucho más natural y apagado.

Rubio miel ceniza: los secretos sobre este tono de pelo

El secreto de este look está en la combinación de color y forma. Las ondas suaves aportan movimiento y volumen, mientras que la raya lateral enmarca el rostro de Kate manera elegante, resaltando sus facciones. Además, los reflejos estratégicamente colocados permiten que la luz juegue sobre el pelo, generando ese acabado brillante y natural.

Otra ventaja de este tono de pelo es que es versátil y combina con casi todos los tonos de piel, además de ser fácil de mantener en casa con productos que respeten la salud del pelo, contrario a lo que pasa con el platinado, que se debe mantener con muchos baños de crema a diario para que no se estropee.

Si estás pensando en probar este look, lo recomendable es acudir a un profesional que domine técnicas de balayage y pueda adaptar los reflejos a la forma de tu rostro y la base de tu cabello. Además, tiene que usar los productos correctos para llegar al tono ceniza y que no quede anaranjado. De esta manera, vas a conseguir un estilo moderno, sofisticado y totalmente natural, tal como lo luce Kate Middleton.