Ni colita ni rodete: vuelven 3 peinados del 2000 que van a ser tendencia este 2025.

Vuelven tres peinados de los años 2000 que van a ser tendencia este 2025 y se espera que también durante el 2026. Las modas son cíclicas, e incluso esos peinados que pensabas que nunca iban a volver, de repente se vuelven a usar.

Estos tres peinados son muy fáciles de hacer y te van a salvar para cuando estés apurada y quieras levantar el look con algo diferente a la típica colita o rodete. Son especialmente para pelo suelto, pero podés reversionarlos como más te gusten y hacerles alguna cola o rodete.

3 peinados del 2000 que vuelven a ser tendencia este 2025

1. Pañuelo en la cabeza

Las bandanas en la cabeza vuelven a ser tendencia. Solamente necesitás dividir un pañuelo a la mitad y atarlo a tu cabeza. “Es una gran forma de elevar tu look en el segundo, tercer o incluso cuarto día de peinado. También es una manera genial de sumar moda y estilo personal al cabello, y se ve increíble con un brushing con movimiento o con texturas naturales”, dice el estilista Nicolas Flores, en diálogo con Real Simple.

2. Baby braids

Las baby braids (trenzas finitas en la parte de adelante) vuelven a ser tendencia. Solamente necesitás colitas de pelo chiquitas, de esas que vienen de plástico. Podés hacerte dos trencitas finas adelante y recoger el cabello o bien dejarlo suelto. “Comenzá creando una raya al medio, luego tomá dos secciones triangulares de cabello a los costados de la frente y trenzá”, explica la estilista Wendy Iles.

3. Pelo spiky

Esta tendencia del pelo spiky (en punta) vuelve a estar en tendencia. “Me encanta que un rodete con puntas hacia afuera pueda ser elegante, sexy y único al mismo tiempo. Realmente podés adaptarlo a tu estilo según la posición y dirección”, comenta la experta. Podés hacerlo en media cola o colita. Cuando des la segunda vuelta de la gomita elástica, no pases todo el cabello y dejá mechones sueltos. Luego abrilos y acomódalos para generar ese efecto.