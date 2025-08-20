Vuelven 3 colores de pelo que eran tendencia en 2016, según coloristas de celebridades.

Tres colores de pelo que eran tendencia en 2016 vuelven con todo para este 2025 y 2026. Como cada año, las modas cambian y se reciclan. Tal como sucede con la ropa, pasa con los colores de pelo. Según expertos en moda, hay tres colores particularmente populares diez años atrás que ya se están volviendo a ver.

"Las tendencias capilares siempre se reciclan y, al igual que la moda, estamos viendo una gran ola de nostalgia ahora mismo”, dice la colorista de celebridades Larisa Love, en diálogo con In Style. “La era de los colores de cabello de 2016 se trataba de tonos ricos y con dimensión que se veían lujosos pero naturales, y hoy los clientes quieren esa misma combinación de glamour y facilidad de llevar", sostiene.

Cabe destacar que estos tonos van a volver pero reinventados, con un toque moderno, que los va a distinguir de la moda del 2016. Jacob Schwartz, Embajador de Tendencias de Color Capilar de Schwarzkopf Professional en Estados Unidos, dice que estos colores volverán, pero en su versión más sutil. “En aquel entonces, el color era mucho más dramático, piensa en mechas gruesas y tonos cobre brillantes. Ahora estoy viendo cambios de color similares pero con más refinamiento, como colores suaves tonales y mechas y reflejos estratégicamente colocados”, explica el experto.

Los 3 colores de pelo que eran tendencia en 2016 y que vuelven este 2025

1. Castaño cobrizo

El castaño cobrizo es un color de cabello ideal para casi cualquier persona, independientemente de su tono de piel. Queda bien tanto en morenas como en blancas, aunque se destaca especialmente en personas con subtonos cálidos. Según los expertos en estilismo, van a predominar los tonos castaños con tonalidades rojizas y cobrizas. Si siempre quisiste ser pelirroja pero todavía no te animás a este cambio drástico, es un tono perfecto para empezar.

Colores de pelo de 2016 que vuelven a ser tendencia en 2025.

2. Bronde

El tono bronde es una mezcla entre castaño (brunette) y rubio (blonde). Se trata de un color de cabello parecido al castaño miel, pero sin esos reflejos rojizos. Es ideal si tu cabello natural es rubio oscuro o castaño y querés hacerte unas mechitas para darle más luminosidad y matices a tu cabellera. Lo mejor es que no tenés que destrozarte el pelo con grandes decoloraciones, ya que alcanza con hacerte algunos reflejos aislados.

Colores de pelo de 2016 que vuelven a ser tendencia en 2025.

3. Negro azabache

El negro azabache es un color que nunca se va a dejar de ver. Es un color elegante, atemporal y que hace que el rostro se vea más endurecido y maduro. Charli XCX es una de las principales celebridades del momento en llevar este tono de pelo. Si sos castaña natural y querés un cambio, podés apostar por el negro, que sin dudas, se va a llevar todas las miradas.