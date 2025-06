Chau colores fríos: los 3 colores de pelo cálidos en tendencia para este invierno 2025.

Existen algunos colores de pelo que van a ser tendencia este invierno 2025. No se trata de colores fríos, como se estuvo viendo en temporadas anteriores, sino de tonalidades cálidas, ideales para darle vida al cabello y apostar por un nuevo cambio de look. Si estabas pensando en teñirte el pelo, estos colores recomendados por expertos te pueden inspirar a hacerte un cambio sutil, elegante y moderno.

Los colores de pelo no son solamente rubio, castaño, negro y rojo. Cada uno tiene un subtono en particular, que puede ser fío o cálido. Esto se ve mucho más claramente en los tonos rubios, donde los rubios fríos son más tirando a ceniza, mientras que los cálidos son más dorados. Hay infinitas formas de mezclar tono, dimensión y estilo según lo que más te guste.

Los colores de pelo cálidos en tendencia para este invierno 2025

1. Rubio manteca

El rubio manteca es uno de los tonos de rubio más versátiles, ya que favorece a casi cualquier tipo de piel. Es un tono atemporal, con matices dorados y soleados que crean un efecto de "luz desde adentro", haciendo que la piel se vea más pareja y luminosa. A diferencia de los rubios fríos, que a veces puede endurecer los rasgos, el rubio manteca aporta armonía y te ilumina sin llegar a ser anaranjado.

Color de pelo en tendencia para este invierno 2025.

2. Castaño rojizo

Si querés apostar por un tono más oscuro, el castaño rojizo es para vos. Este tono es como un marrón, pero con tonalidades rojizas que no llega a ser del todo ser pelirrojo. Es muy fino, elegante y también queda bien con casi cualquier tipo de piel. Es una opción muy buena si buscás un tono original o querés ser pelirroja pero no te animás a hacerlo. A diferencia del rojo puro, no se ve chocante ni saturado. Además, muchas personas no necesitan decolorarse para llegar a ese tono.

Color de pelo en tendencia para este invierno 2025.

3. Castaño cálido

El castaño cálido es otro tono ideal para las que no quieren ser rubias. Tiene una base marrón dorada y reflejos suaves en caramelo. Este tono aporta riqueza y profundidad sin ser demasiado oscuro ni común. Resalta los matices dorados de tu piel, ya que te hace ver más bronceada. Es todo lo opuesto a los marrones ceniza que pueden hacer que la piel cálida se vea apagada o amarillenta.

Color de pelo en tendencia para este invierno 2025.

Tono de pelo bronde: cómo llegar a tenerlo

El tono de pelo bronde también está en tendencia. Se trata de una combinación entre castaño y rubio, logrando un equilibrio perfecto para darle más naturalidad al cabello, al mismo tiempo que se lo ilumina. Este color es más bien un tono miel con algunos reflejos rubios, sin llegar al amarillo claro. Es excelente para quienes quieren tonos dorados sin perder la naturalidad. Lo mejor de todo es que se mantiene fácilmente y no estropea tanto el cabello como las tinturas tradicionales. Para llegar a este color, podés probar alguna de estas alternativas: