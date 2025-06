Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo se cobra en junio 2025

Cómo se si cobro las pensiones no contributivas

La ANSES confirmó el calendario de pagos correspondiente a junio de 2025 para todas sus prestaciones. Entre ellas, se encuentran las Pensiones No Contributivas (PNC), que en este mes tendrán un aumento del 2,8% en línea con la fórmula de movilidad basada en la variación del IPC. Además, se sumará el pago del medio aguinaldo y un bono adicional de hasta $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.

Con el aumento, el monto total a cobrar por quienes reciben una pensión no contributiva ascenderá a $390.022,39, incluyendo haber mensual, aguinaldo proporcional y bono extraordinario.

Cuándo cobro pensiones no contributivas

El calendario de cobro de las Pensiones No Contributivas está organizado según la terminación del número de documento del titular. Los pagos se realizarán en las siguientes fechas:

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 9 de junio

Documentos terminados en 2 y 3: martes 10 de junio

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 11 de junio

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 12 de junio

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 13 de junio

Los pagos se acreditan directamente en la cuenta bancaria vinculada al beneficio y pueden retirarse por cajero automático o ventanilla, según la modalidad habitual del beneficiario.

Pensiones no contributivas: cuándo cobro

Además del haber mensual, quienes cobran PNC también reciben en junio el Sueldo Anual Complementario (SAC), que corresponde al 50% del mejor ingreso percibido en el último semestre. Este pago se realiza de forma automática y no requiere ningún trámite adicional.

Por otra parte, las asignaciones familiares vinculadas a las pensiones no contributivas se abonarán entre el 9 de junio y el 14 de julio, mientras que los pagos únicos —como matrimonio, nacimiento o adopción— estarán disponibles desde el 10 de junio hasta el 14 de julio, sin distinción por terminación de documento.

Cómo consultar si cobro Pensiones No Contributivas

ANSES recordó que toda la información actualizada sobre fechas, montos y lugares de cobro puede consultarse en su sitio web oficial (www.anses.gob.ar) o a través de la aplicación Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cobro ANSES pensiones no contributivas en junio

Qué es una pensión no contributiva

Una Pensión No Contributiva (PNC) es una prestación económica mensual que otorga el Estado argentino a personas que no han realizado aportes al sistema previsional (es decir, no han contribuido al sistema jubilatorio) y que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social, según lo establece la Ley N.º 13.478 y sus modificatorias.

Estas pensiones son administradas por la ANSES y están destinadas a cubrir necesidades básicas de quienes no pueden acceder a una jubilación regular.

Tipos de Pensiones No Contributivas