Cruce de alto voltaje: Musk denunció que Trump está en los archivos de Epstein

FOTO DE ARCHIVO. Elon Musk escucha al presidente estadounidense Donald Trump hablar en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos Donald Trump entró en una escalada desenfrenada de agresiones con su hasta hace días aliados y dueño de X, Elon Musk. Apenas Musk abandonó el Gobierno la semana pasada empezó a hacer públicas críticas al presidente republicano por la mega ley fiscal que podría tener luz verde en el Congreso. Pero en los últimos minutos, hizo un lugar a las críticas por el proyecto y tiró lo que denominó una "bomba" sobre Trump, que no tardó en responderle con munición de la misma categoría.

"Es hora de tirar una bomba gigante: el presidente Trump está en los archvivos de Jeffrey Epstein. Esa fue la verdadera razón por la que no se hicieron públicos", lanzó en X, el hasta hace semanas titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

El posteo se viralizó en cuestión de minutos y aseguró que "la verdad saldrá a la luz". Poco tiempo antes del tuit explosivo de Musk, Trump había contado en la red social TruthSocial que Musk estaba "agotado" de la gestión y que le pidió que se fuera. Además le sacó la licencia de autos eléctricos que "obligaba a todos a comprar autos eléctricos" que aseguró "nadie más quería" y remató: "¡Y simplemente se volvió LOCO!".

El vínculo entre Trump y Epstein

Para fundamentar sus denuncias, Musk compartió el tuit de un usuario que recortó parte de un perfil sobre el Presidente que hizo el diario New York Times. Allí sostuvieron que la relación entre Trump y Epstein está bien "establecida". El New York Times explicó que el Presidente voló en el avión de Epstein al menos "siete veces". "Aunque no está claro si alguna vez estuvo en la isla. Esto es lo que dijo Trump sobre Epstein en un perfil de la revista NY de 2002", dice al nota citada.

Noticia en desarrollo