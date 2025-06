Más de 100 millones de euros: sorpresa por lo que se supo de Julián Álvarez

Julián Álvarez volvió a llamar la atención en las redes sociales y esta vez no fue por su trabajo dentro de la cancha. El campeón de todo con la Selección Argentina y figura del Atlético de Madrid de España de Diego "Cholo" Simeone es uno de los futbolistas más destacados de la actualidad y lo demuestra en cada oportunidad en el verde césped. Sin embargo, la noticia en esta ocasión tiene que ver con su valor a nivel internacional entre otras estrellas importantes.

Mientras se prepara tanto para afrontar la doble fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas tanto contra Chile como contra Colombia con la "Albiceleste" y el Mundial de Clubes Estados Unidos 2025 con el "Colchonero", la "Araña" apareció en un listado compartido por el CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte) Football Observatory en el cual ocupa un escalafón entre los que más valen. Detrás de jugadores como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Erling Haaland, entre otros, el cordobés surgido de River Plate ocupa un lugar. De hecho, está noveno y por delante de Florian Wirtz, del Bayer Leverkusen de Alemania.

Julián Álvarez, entre los 10 jugadores más valiosos en el mundo

Lamine Yamal (Barcelona) - 402.300.000 euros. Erling Haaland (Manchester City) - 240.000.000 euros. Jude Bellingham (Real Madrid) - 235.000.000 euros. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 192.500.000 euros. Jamal Musiala (Bayern Munich) - 155.000.000 euros. Pedri (Barcelona) - 145.000.000 euros. Vinicius Jr. (Real Madrid) - 130.000.000 euros. Cole Palmer (Chelsea) - 126.500.000 euros. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - 126.000.000 euros. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) - 122.000.000 euros.

Las estadísticas de Julián Álvarez con la camiseta del Atlético de Madrid

54 partidos oficiales.

29 goles.

7 asistencias.

Sin títulos conseguidos.

Julián Álvarez, la gran figura de la temporada en LaLiga de España

Julián Álvarez revolucionó otra vez las redes sociales del Atlético de Madrid este viernes 30 de mayo. "Siempre son lindos los reconocimientos de este tipo. Agraderles a mis compañeros porque sin ellos no hubiese sido posible, a toda la gente que vota y los que me brindan el cariño todos los días así que estoy muy agradecido y muy feliz", esbozó Julián Álvarez sobre el premio recibido como el mejor jugador de la temporada en el club. A su vez, agregó: "He aprendido y crecido mucho acá con toda la gente que rodea al club. En lo colectivo es verdad que estuvimos muy cerca de lograr los objetivos pero nos faltó un poquito más, así que hay que prepararse para lo que se viene con lo mejor que se pueda".

Por otro lado, la "Araña" opinó sobre la posibilidad del Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes donde integrará el Grupo B con el PSG de Francia, el Botafogo de Brasil y el Seattle Sounders de la MLS. "Es una competición que nos genera mucha ilusión, un torneo muy lindo así que vamos a prepararnos de la mejor forma, intentar mejorar las cosas que tenemos que mejorar para hacer un gran torneo y dejar este escudo en lo más alto", lanzó el crack argentino.