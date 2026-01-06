Durante 2025, el consumo de carne se mantuvo por debajo del promedio de los últimos 5 años

La caída del salario real durante 2025 empujó a las familias a reemplazar la compra de carne vacuna por opciones más baratas, como el pollo y el cerdo. Esto tuvo sus consecuencias en el negocio ganadero, con una baja productiva del 1,9% entre enero y noviembre del 2025 comparado con el mismo período de un año anterior. La producción se encuentra un 1,4% por detrás del promedio histórico de los últimos cinco años.

También durante el año pasado se dio otro fenómeno, que ubicó al sector en una fase de liquidación de vientres. Como resultado, bajó el stock. Un productor ganadero, que también supo ser funcionario durante el último experimento del peronismo en el Poder Ejecutivo, lo graficó de manera abrupta: no hay vacas. Esto ocurrió porque los frigoríficos compraron ganado, lo guardaron para engordarlo y así aumentar el precio de la carne en el mercado interno.

De vacas, pollos y cerdos

De acuerdo al último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en base a los datos de la Secretaría de Agricultura, la faena de bovinos en el período de enero a noviembre de 2025 totalizó 12,4 millones de cabezas, una disminución del 1,9% en comparación con el año pasado y ubicándose un 1,4% por detrás del promedio de los últimos 5 años para el mismo período.

El período estuvo caracterizado por una “fase de liquidación”; con una faena de todas maneras relativamente alta pero con un incremento en la tasa de extracción de terneros y una fuerte participación de hembras en la faena. “Por eso la producción en los primeros once meses de 2025 prácticamente igualó a la del mismo período del año 2024 y al promedio de los últimos cinco años (un 0,6% y 0,2% por debajo, respectivamente). Se estima que la producción total de 2025 se mantendría cerca de 3,1 millones de toneladas (res con hueso)”, explicaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La otra explicación tiene que ver con un incremento del peso en la faena. “Los frigoríficos estaban comprando ganado de 200 kilos y los guardaban para engordarlos otros 100. Es decir, hubo movimiento de operaciones pero la carne no salía. Esto disparó los precios”, explicó un productor ganadero y ex funcionario del área durante la administración del Frente de Todos.

Como consecuencia, el consumo de carne sigue siendo de los más bajos de los últimos años. “Se estima un consumo per cápita de carne bovina para el 2025 de 48,6 kg por habitante, mejorando 1,6% interanual, aunque permanece 3,6% por detrás del promedio de los últimos cinco años (50,2 kg / h)”, sostuvo el informe del BCR.

Durante 2025 también se registró un alza de la producción aviar y porcina. “Por el lado del sector aviar, la faena de pollos alcanzó 686 millones de cabezas entre enero y noviembre de 2025, y se proyecta que el año finalice con una faena total de 753 M, con un incremento interanual de 1,9%”, puede leerse en el informe de la BCR.

En el caso del sector porcino, el número de cabezas faenadas se estimó en 8,4 millones, lo que daría lugar a una producción de 809.000 toneladas, un 3,0% por encima del año anterior y 11,7% arriba del promedio de los últimos cinco años. Es de destacar que, en los últimos cinco años, la tasa de incremento anual de la producción de carne porcina promedió el 4,2%.

“El análisis desagregado permite observar un cambio en la composición de la oferta proteica nacional: mientras la producción bovina muestra una relativa estabilidad, el crecimiento de la carne porcina (+3,0%) y la recuperación del sector aviar (+2,2%) han sido los responsables de empujar el agregado total hacia el alza”, indicaron desde la BCR.

En realidad, dicho cambio también obedece a una cuestión de ingresos, con un salario real que se fue deteriorando nuevamente a partir del segundo trimestre de 2025.

El sector lechero, estancado

La producción nacional de leche acumulada entre enero y noviembre de 2025 alcanzó los 10.572 millones de litros, lo que representó un incremento interanual del 10,2% respecto de igual período de 2024, año donde se había profundizado la recesión del consumo generada por la licuación de ingresos de la administración Milei.

Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), durante diciembre hubo una caída moderada que el promedio histórico, de todas maneras, la relación de la ratio precio/costo podría haber afectado la producción hacia el cierre del año. La producción de leche se encuentra estancada en torno a los 11 millones de litros desde hace varios lustros.

En término de consumo, se detectaron caídas mensuales a partir del segundo trimestre del año, como consecuencia de la merma en la recuperación salarial. “En la comparación intermensual, tanto la actividad económica (medida por el ICA-ARG), como el poder adquisitivo de los salarios del sector privado registrado (relevados del SIPA) tuvieron caídas a partir del segundo trimestre del año”, agregaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario.

En el período enero-octubre se promediaron 186 litros por habitante, lo que representó una mejora del 8,8% respecto al promedio de 170,9 litros registrado en 2024. Sin embargo, desde el OCLA anticiparon una demanda interna más debilitada y una desaceleración en el consumo de productos de mayor valor agregado, con ventas sostenidas principalmente mediante promociones.