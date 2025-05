Dibu Martínez recibió el premio de la mejor atajada en Premier League mientras define su futuro

"Dibu" Martínez recibió otro premio importante en la Premier League, en mediod e los rumores sobre su salida de Aston Villa.

Después de la finalización del torneo, Emiliano "Dibu" Martínez recibió el premio de la mejor atajada de la temporada 2024/25 de la Premier League. El arquero de la Selección Argentina, que volvió a sobresalir en Inglaterra, aún no definió si continuará o no en el Aston Villa la próxima campaña.

Este sábado, la organización de la Premier League dio a conocer los galardones de la temporada que finalizó el pasado fin de semana y, entre los ganadores, apareció el marplatense, que fue clave para el conjunto de Birmingham dirigido por Unai Emery.

La distinción se dio por el partido del 14 de diciembre del 2024 ante Nottingham Forest. Tras un córner desde la derecha de Elliot Anderson, el exjugador de Vélez Sarsfield Nicolás Domínguez entró solo por el área chica y, tras un gran cabezazo, "Dibu" Martínez paró el balón con la mano a puro reflejo sobre la línea y, de milagro, evitó el gol para el rival.

Si bien aquel día el Forest se llevó la victoria ante "Los Villanos" por 2 a 1 en condición de local, la impresionante atajada del argentino sirvió para ser reconocida al final de la temporada y adueñarse de un nuevo premio en la liga inglesa. Todo en un contexto de incertidumbre sobre su futuro.

Es que, más allá de que su contrato vence el 30 de junio del 2029 con Aston Villa, el pasado 16 de mayo, luego de ganarle 2 a 0 a los "Spurs" como local, Martínez se retiró del estadio Vila Park saludando a los hinchas entre lágrimas y encendió las alarmas sobre una posible salida.

Aunque medios ingleses informaron que hay clubes poderosos de Arabia Saudita interesados en él, en los últimos días también señalaron que el futuro del mejor arquero del mundo podría ser en otro equipo grande de Europa. Entre los nombrados por la prensa británica aparecen Manchester United, Chelsea y hasta el Barcelona.

Los números de Emiliano "Dibu" Martínez en Aston Villa

Partidos: 212.

Goles recibidos: 256.

Vayas invictas: 70.

Dibu Martínez, de vacaciones en Barcelona: ¿será blaugrana?

Mientras el campeón de todo con la Selección Argentina descansa en la capital de Catalunya, los rumores crecen con respecto al probable fichaje por la entidad presidida por Joan Laporta. Con Marc-André ter Stegen recién regresado tras la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla, el futuro de Wojciech Szczęsny es una incógnita. Es que el polaco ex Juventus arribó al "Culé" para reemplazar al alemán durante toda la temporada por su lesión, aunque ahora que regresó uno de los capitanes del plantel a la actividad no se sabe si el ex Arsenal continuará en el "Barsa".

Dibu Martínez, de vacaciones en Barcelona mientras se rumorea su posible fichaje por los culés.

En esta coyuntura, diversos medios de comunicación deportivos españoles publicaron que "Dibu" Martínez fue ofrecido a Barcelona para que sea refuerzo en este mismo mercado de pases. Sin embargo, desde la representación del arquero marplatense y el propio futbolista prefieren el silencio oficial hasta el momento. En el caso de marcharse, Aston Villa pretende alrededor de 25 millones de euros por su transferencia, ya que tiene un contrato vigente hasta el 30 de junio del 2029.