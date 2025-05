Sorpresa para Julián Álvarez del Atlético de Madrid antes del Mundial de Clubes.

Julián Álvarez revolucionó otra vez las redes sociales del Atlético de Madrid este viernes 30 de mayo. El campeón de todo con la Selección Argentina alcanzó un nuevo logro a semanas del comienzo del Mundial de Clubes Estados Unidos 2025 y días después de culminar la temporada en LaLiga de España. Es que el nivel del delantero cordobés surgido en River Plate fue de lo mejor más allá que los de Diego "Cholo" Simeone no ganaron títulos en la primera mitad del año.

Los números reflejan que la "Araña" fue uno de los futbolistas más importantes del plantel desde su arribo y haber sido elegido por la gente durante tres meses como el mejor es una muestra clara de ello. Tanto en febrero como en marzo y en abril, la "Araña" recibió el premio Mahou -compañía cervecera- debido a su desempeño -siendo el más votado del "Colchonero"- y este mes tuvo un reconocimiento aún más significativo. A su vez, el atacante habló sobre esto y anticipó lo que será la participación del equipo en el certamen internacional.

Julián Álvarez, el mejor de la temporada en LaLiga de España

"Siempre son lindos los reconocimientos de este tipo. Agraderles a mis compañeros porque sin ellos no hubiese sido posible, a toda la gente que vota y los que me brindan el cariño todos los días así que estoy muy agradecido y muy feliz", esbozó Julián Álvarez sobre el premio recibido como el mejor jugador de la temporada en el club. A su vez, agregó: "He aprendido y crecido mucho acá con toda la gente que rodea al club. En lo colectivo es verdad que estuvimos muy cerca de lograr los objetivos pero nos faltó un poquito más, así que hay que prepararse para lo que se viene con lo mejor que se pueda".

Por otro lado, la "Araña" opinó sobre la posibilidad del Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes donde integrará el Grupo B con el PSG de Francia, el Botafogo de Brasil y el Seattle Sounders de la MLS. "Es una competición que nos genera mucha ilusión, un torneo muy lindo así que vamos a prepararnos de la mejor forma, intentar mejorar las cosas que tenemos que mejorar para hacer un gran torneo y dejar este escudo en lo más alto", lanzó el crack argentino.

Julián Álvarez fue elegido el mejor debutante de LaLiga de España

Julián Álvarez no deja de ser noticia en Atlético de Madrid y nuevamente fue protagonista de un posteo en las redes del club español que comanda Diego "Cholo" Simeone. Horas después del último partido en LaLiga de España donde golearon por 4 a 0 a Girona en condición de visitante, donde la "Araña" brindó una asistencia, el propio crack de la Selección Argentina revolucionó todo una vez más. Es que su nivel a lo largo de la temporada fue de lo mejor y desde la institución no dudaron en reconocerlo.

Después de ser elegido varias veces por el público como el destacado del mes, en esta ocasión fue el club el que lo reconoció como el mejor debutante de la temporada en LaLiga. Con un video en el que mostraron algunos de sus goles con la camiseta del "Colchonero", lo eligieron para el equipo del Football Ultimate Team del FC25 con sus "características". Junto a él están futbolistas tanto de Real Madrid como de Barcelona, como es el caso de Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Jr., Raphinha y hasta Rodrigo De Paul, compañero de la "Araña".

