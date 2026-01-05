El fuego consumió el local (Foto: redes sociales).

Un voraz incendio consumió por completo una reconocida cervecería ubicada en el kilómetro 40,5 del ramal Pilar de la Panamericana, a la altura de Del Viso, en la provincia de Buenos Aires. Varias dotaciones se hicieron presentes en la zona para apagar las llamas del local "Pope" Social Club.

Los responsables del negocio informaron que, afortunadamente, no hubo heridos durante el siniestro, pero las pérdidas fueron totales y responsabilizaron a sus vecinos, que son propietarios de "La Posta Eventos” por el inicio del foco ígneo.

El hecho sucedió esta mañana y, según informaron medios locales, el fuego comenzó luego de que en el salón de fiestas se realizara una quema de cañas. Esto último provocó que las llamas se extendieran hacia la construcción contigua que pertenecía a la cervecería, que se encontraba cerrada y sin gente en su interior.

El origen del incendio

Para respaldar su denuncia, el local cervecero compartió un video en redes sociales en donde se ve a un grupo de personas intentar apagar el foco con matafuegos en el lote contiguo:“150 veces les dijimos que saque esas cañas y que no prenda fuego. Se prendió todo el galpón, se mandaron una recontra cagada”, se escucha en el video. Además, en la grabación se ve el estado en el quedó el negocio: completamente destruido.

Las llamas alcanzaron más de dos metros de altura y afectaron tanto al techo como al frente del local de la cervecería. El fuego fue de tal magnitud que el humo negro cruzó la autopista. "Iniciaron una fogata de basura y ramas, la cual se propagó por el cerco de cañas que divide ambas propiedades, siendo esto el causal del posterior incendio de ese sector y la consiguiente propagación a todo nuestro establecimiento", denunciaron.

"La negligencia tiró por la basura, en 20 minutos, ocho años de muchísimo esfuerzo. Algo que construimos con trabajo de hormiga, con amor, con pasión y dejando la vida en un proyecto que nació de la nada. Apostando a más, a pesar de todo. Siempre pensando en progresar. El proceso será largo, pero nos vamos a levantar y los responsables darán cuenta en el ámbito correspondiente de semejante daño" expresaron los propietarios.

Según Pilar a diario, varias dotaciones de bomberos de Del Viso, Pilar y Maquinista Savio trabajaron en el lugar para apagar el incendio que fue controlado cerca del mediodía. También se hicieron presentes móviles de la policía bonaerense.

Alerta por el manejo del fuego

El episodio se dio justo en medio de las severas recomendaciones que emitió el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para el manejo del fuego, en función de las condiciones del tiempo en distintos puntos de la Argentina.

Según las previsiones para el trimestre diciembre-febrero, se anticiparon escenarios de riesgo extremo de incendios en múltiples regiones y advirtieron que las condiciones serán superiores a las normales en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe.

El organismo resaltó que el monitoreo deberá ser especialmente riguroso en el sudoeste de Buenos Aires, áreas de La Pampa y en el sur de San Luis y Mendoza, junto con Patagonia. Además, el noreste del país acumula déficits de precipitaciones en el último mes y las proyecciones trimestrales apuntan a una continuidad de esta tendencia.