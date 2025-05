De Paul y su futuro en Atlético de Madrid: la decisión que presiona a Simeone

El futuro de Rodrigo De Paul en Atlético de Madrid en medio del interés del Inter.

El nombre de Rodrigo De Paul viene tomando cada vez más fuerza en España durante las últimas semanas y todo indica que continuará de la misma manera. Es que, en medio del interés del Inter de Milán por contar con él, el jugador de la Selección Argentina tomó una fuerte decisión sobre su futuro en el Atlético de Madrid, club que no inició negociaciones para renovarle el contrato.

La historia del mediocampista en el "Colchonero" pareciera hecha para una película. Después de tres primeras temporadas irregulares, que le valieron una mala relación con los hinchas "Rojiblancos, el exjugador de Racing y Valencia se transformó en una pieza clave del equipo de Diego "Cholo" Simeone en la actual temporada. Sin embargo, en la institución no se encuentran tan a gusto con su presencia a largo plazo y él no quiere ceder.

El contrato del jugador de 30 años finaliza en junio del 2026 y, si bien había comenzado contactos para una posible renovación, desde unos meses las charlas se encuentran paralizadas. Más allá de falta poco más de un año para que finalice su vínculo, De Paul está feliz en Atlético de Madrid y quiere quedarse a cumplir el contrato, según manifestó el prestigioso Diario AS. Incluso hasta podría esperar a si los dirigentes le realizan una oferta para la continuidad.

En ese contexto aparece el Inter. Aunque el "Aleti" no está seguro de extender su estadía más allá del 2026, tampoco lo dejarán ir fácilmente. En caso de que el "Neroazzurro" desea contratarlo, deberá realizar una oferta cercana a los 30 millones de euros, una suma justificable para un futbolista figura en un seleccionado campeón del mundo.

Otro detalle no menor es el entrenador. El "Cholo", que suele hacer fuertes renovaciones en el plantel a comienzo de temporada, será el que decida el futuro de De Paul, mediocampista que, en la presente campaña, es el segundo con más minutos en cancha (3.214‘), por detrás de Marcos Llorente.

Los números de Rodrigo De Paul en Atlético de Madrid

Partidos: 183.

Goles: 14.

Asistencias: 25.

¿Hasta cuándo tiene contrato De Paul con Atlético de Madrid?

El vínculo oficial del mediocampista con el club de España vencerá el 30 de junio del 2026, justo después del Mundial, por lo que en Racing se ilusionan con el regreso del jugador en ese momento a los 32 años.

Racing se ilusiona con De Paul por lo que dijo su excompañero Viola: "Va a volver"

Hay un gran impacto en Racing por lo que se supo acerca de Rodrigo De Paul, el mediocampista de la Selección Argentina y Atlético de Madrid. El volante de 30 años surgió en el club de Avellaneda y debutó allí en la Primera División, hasta que se marchó rumbo a Europa en 2014. Más allá de que luego tuvo un regreso sin éxito por seis meses a comienzos del 2016, ahora desde la "Academia" se ilusionan con otra vuelta del ex Valencia a su casa.

Con relación a esta hipotética situación, su excompañero Valentín Viola fue optimista y dijo que está seguro de que "Rodri" se calzará la camiseta celeste y blanca otra vez. Durante la entrevista con el programa de radio partidario de RacingManíacos, el atacante de 33 años fue contundente acerca del futuro profesional de su colega y amigo.

Consultado por lo que se viene en la carrera del mediocampista de la Selección Argentina, "Titín" fue muy optimista: "Yo creo que Rodrigo va a volver seguro, él es muy hincha de Racing, muy fanático". Al mismo tiempo, sobre el nacido en Sarandí, repasó que "es muy amiguero, muy familiero, así que eso le va a tirar...". Incluso, remarcó: "Yo no creo que se haya desprendido totalmente de que es el sentimiento y va a volver".

Con respecto a lo que puede pasar por la cabeza del ex Udinese, Viola aseveró que "claro que ahora es joven, él sigue priorizando jugar en Europa y en la Selección, está perfecto porque le está yendo increíble". Y completó: "Pero él es (categoría) ´94. Yo creo que él en seis o siete añitos... Y va a volver en un gran momento porque a él no le gustaría volver a Racing casi retirado y no hacer las cosas bien, él es muy competitivo".

Las estadísticas de De Paul en Racing