Cómo son los nuevos subsidios de Metrogas, Edenor, Edesur y Naturgy: qué hacer para mantenerlo

Tarifas de luz y gas: subsidios en enero

Desde el 1° de enero de 2026, el Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de subsidios a la luz y el gas que cambia de forma estructural la forma en que se asignan los beneficios a los usuarios de Metrogas, Edenor, Edesur y Naturgy, entre otras distribuidoras.

La principal novedad es la eliminación de la segmentación por niveles de ingresos (N1, N2 y N3). En su lugar, se implementa un sistema con solo dos categorías: usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio, dentro del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Cómo son los nuevos subsidios de luz y gas en 2026

El rediseño apunta a reducir el alcance general de los subsidios y concentrar la ayuda en los hogares con mayor vulnerabilidad. Para acceder al beneficio, el criterio central será un único umbral de ingresos:

El grupo familiar deberá tener ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo de dos personas, según los valores que publica el INDEC .

Actualmente, ese límite ronda los $3.771.987.

Este parámetro reemplaza los topes que antes definían los niveles N2 y N3. Quienes superen ese umbral quedarán fuera del subsidio, salvo que cumplan condiciones sociales específicas.

Criterios sociales para mantener el subsidio

Aun cuando se superen los ingresos establecidos, el beneficio podrá mantenerse si el hogar:

Tiene un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP .

Cuenta con un miembro que percibe Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Además, la Secretaría de Energía podrá incorporar indicadores patrimoniales para presumir capacidad de pago y excluir usuarios del beneficio, aún cuando cumplan el requisito de ingresos.

Qué pasa con los subsidios energéticos

Qué hacer para mantener el subsidio

Quienes ya están inscriptos en el RASE no deberán realizar ningún trámite adicional:

Los datos serán migrados automáticamente al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF).

La continuidad del beneficio dependerá de cumplir con los nuevos requisitos.

En cambio, los nuevos beneficiarios —como usuarios de gas propano por redes o quienes acceden a garrafas— sí deberán empadronarse en el nuevo registro. Un cambio clave es que los datos del hogar podrán actualizarse mensualmente mediante declaración jurada, lo que permitirá volver a solicitar el subsidio si la situación económica cambia.

Qué pasa con los subsidios en enero

Cuánto cubre el subsidio en electricidad y gas

Electricidad

Los hogares que conserven el beneficio tendrán una cobertura del 50% sobre un consumo base:

300 kWh mensuales en verano e invierno.

150 kWh mensuales en primavera y otoño.

El consumo que exceda esos límites se facturará a tarifa plena.

Gas natural