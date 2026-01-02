El Gobierno nacional cambió el sistema de subsidios a las tarifas de luz y gas.

Desde este 1° de enero de 2026, el Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema para otorgar subsidios a la luz y el gas que modifica de manera estructural cómo se distribuyen los beneficios para los usuarios de Edenor, Edesur, Metrogas, Naturgy y garrafas, entre otras empresas.

La principal novedad es la eliminación de la segmentación por niveles de ingresos (N1, N2 y N3), que se reemplaza por un sistema con solo dos categorías: usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio, dentro del plan de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Qué pasa si ya me anoté en el RASE

En relación a quienes ya están anotados en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), la Secretaría de Energía aclaró que no deberán hacer ningún trámite adicional. La información registrada será migrada automáticamente al nuevo sistema, asegurando la continuidad del beneficio para quienes cumplan con los nuevos requisitos.

De esta forma, no será necesario volver a completar formularios ni realizar gestiones presenciales o virtuales para mantener el subsidio vigente al inicio del año.

Cambian los subsidios a luz y gas: cómo será ahora

Un cambio importante es que ahora los datos de cada hogar podrán actualizarse mensualmente mediante una declaración jurada. Esto permitirá que, si un usuario pierde el subsidio por superar el tope de ingresos, pero luego su situación económica cambia, pueda volver a solicitar el beneficio sin esperar largos plazos.

El criterio principal para definir quién accede al subsidio será un límite de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT), que actualmente rondan los $3.771.987. Además, el sistema cruzará datos patrimoniales y niveles de consumo para determinar automáticamente si corresponde o no el beneficio.

Sin embargo, el anuncio viene con una letra chica: la Secretaría de Energía podrá "determinar los indicadores de exteriorización patrimonial que autoricen a presumir capacidad de pago y cuya verificación respecto de alguno de los integrantes del hogar justificará el rechazo o la exclusión del beneficio". De esta forma, se guardan la posibilidad para sumar en breve nuevas condiciones que permitan excluir de los subsidios a más usuarios.

Los hogares que sigan recibiendo subsidios tendrán una cobertura del 50% sobre un consumo base de electricidad que varía según la estación del año:

300 kWh mensuales en verano e invierno.

150 kWh mensuales en primavera y otoño.

El consumo que supere esos límites será cobrado a tarifa plena. En cuanto al gas, el descuento del 50% sobre un bloque de consumo determinado por zona se aplicará solo durante los meses de invierno, entre abril y septiembre.

Durante 2026, de forma transitoria, se sumará una bonificación adicional del 25% que comenzará a regir en enero y se irá reduciendo 2 puntos porcentuales por mes hasta desaparecer en diciembre. Esto implica que, por ejemplo, en enero, el subsidio para la electricidad podrá alcanzar el 75% sobre el consumo base para quienes continúen dentro del régimen.

En el caso del gas, el subsidios especial 2026 por mes será variable: