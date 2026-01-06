Una figura renunció a TN y se va a un canal de streaming.

Gonzalo Aziz, una de las caras más reconocidas de TN, decidió dar un portazo tras 23 años en la emisora para desembarcar en el mundo del streaming.

El periodista, que se desempeñaba como cronista parlamentario y columnista político, se sumará a Infobae en Vivo, la señal de streaming del portal de noticias. Allí conducirá La Tarde de Infobae, de 18 a 21, acompañado por un equipo que incluye a Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería.

En diálogo con Teleshow, Aziz explicó los motivos de este cambio radical en el mejor momento de su carrera. "El streaming es un soporte, un vehículo a través del cual personas de todo tipo reciben productos audiovisuales", analizó. Su apuesta apunta a conectar con una audiencia que la televisión tradicional a veces pierde: "Los jóvenes tienen otra dinámica, otros conocimientos... Es fundamental participar de productos capaces de interactuar con ellos".

El conductor se mostró entusiasmado por trabajar bajo el ala de Daniel Hadad, a quien definió como un referente con el que tiene un vínculo de años. "Me emociona trabajar en el sistema digital, en un medio que tiene una mirada de mundo y no una mirada local", destacó sobre su nuevo hogar.

Su despedida de TN

La salida de Aziz cierra un ciclo de más de dos décadas en el Grupo Clarín. A través de su cuenta de Instagram, el periodista se despidió con emoción recordando sus inicios: "Entré un 13 de enero de 2003, de saco y corbata. Era un simple pasante". En su carta de despedida, rememoró cómo aquella "convicción irracional" lo llevó a cubrir elecciones, debates y entrevistar a casi todos los presidentes de la democracia. "Me voy lleno de amor y respeto a buscar nuevos desafíos. Me voy mucho mejor de lo que llegué", concluyó, listo para cambiar el micrófono del noticiero por el estilo descontracturado del stream.