Renunció un histórico de TN antes de año nuevo: "Hoy es mi último día".

Una figura histórica de la pantalla de Todo Noticias (TN) anunció su renuncia, sacudiendo la grilla del canal a pocos días de terminar el año. Se trata de Gonzalo Aziz, quien tras 23 años desempeñándose como cronista y columnista político, comunicó que este viernes es su último día en la empresa.

A través de un extenso texto publicado en su cuenta de Instagram, el periodista se despidió de la audiencia y de sus compañeros, repasando su trayectoria desde sus inicios como pasante hasta convertirse en una de las caras visibles de la señal.

Aziz, quien ingresó al canal en enero de 2003, describió a TN como el lugar donde se formó profesionalmente. "Hoy es mi último día en Todo Noticias. Me resulta increíble estar escribiendo esto. Un canal que se convirtió en mi casa, donde construí esto que soy como profesional, donde crecí como persona", expresó en el inicio de su carta.

El periodista recordó una anécdota de su primer día, cuando entró "de saco y corbata" siendo un pasante, y cómo le respondió a una productora histórica con una "convicción decididamente irracional" de que esperaría su oportunidad. "Con el tiempo esa oportunidad llegó y empezó una historia inolvidable", rememoró.

Los agradecimientos

Sobre los motivos de su salida, el periodista no dio detalles específicos de su próximo destino laboral, pero dejó en claro que la decisión fue propia y motivada por el crecimiento profesional. "Me voy lleno de amor y respeto a buscar nuevos desafíos. Me voy mucho mejor de lo que llegué", aseguró. Finalmente, dedicó varios párrafos a agradecer a las autoridades del canal, productores, camarógrafos, técnicos y personal de maestranza, cerrando con una reflexión: "El desarrollo individual es siempre un proceso colectivo".