A Jonatan Viale le renunció una figura de su programa en TN: “No tenemos las mismas posiciones"

Jonatan Viale sufrió bajas en su panel de TV.

La salida de Manu Jove de TN quedó oficializada al aire y tuvo como escenario el programa ¿La ves?, conducido por Jonatan Viale. El lunes 22 de diciembre, el conductor abrió el programa con palabras de agradecimiento y afecto hacia quien fue una de las piezas destacadas del ciclo político.

“Le voy a agradecer, en lo personal, a mi amigo Manu Jove, que hoy es su último programa en TN. La rompiste toda, te queremos mucho. Sos un gran periodista y es una lástima que te vayas, me gustaría que sigas muchos años más”, expresó Viale frente a su colega, marcando el tono emotivo del cierre de este ciclo.

Al tomar la palabra, Jove recordó cómo se dio su llegada al programa y destacó el respaldo que recibió desde el primer momento: “Cuando llegó ¿La ves? a TN, yo no estaba en el equipo inicial y vos dijiste ‘quiero sumar a Manu’, y desde ese momento formé parte de este programa”. También subrayó el respeto profesional pese a las diferencias ideológicas: “Muchas veces no tenemos las mismas posiciones respecto a temas, pero vos pediste que fuera parte igual de este ciclo”.

Por qué Manu Jove no continuará el aire de TN

La primicia sobre su alejamiento del canal la dio Marina Calabró en su habitual columna de Lape Club Social Informativo, el programa que conduce Sergio Lapegüe. Allí contó que la desvinculación de Jove se concretará en los próximos días y que su destino inmediato sería A24, señal en la que desembarcaría como una de las caras nuevas, con un proyecto propio previsto para el horario nocturno.

En ese mismo espacio, Calabró explicó que la decisión no fue aislada, sino consecuencia de una política interna adoptada por TN y El Trece, que impone restricciones a sus figuras respecto a la participación en plataformas de streaming externas. “Es una condición que empuja a muchos periodistas a definir su futuro”, analizó.