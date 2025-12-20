Le llenaron la cara de dedos: destrozaron a Mariano Pérez, el influencer de Milei, en el Párense de Manos

En el evento que se llevó adelante en el Tomás Adolfo Ducó y que, como todos los años, tuvo como estrella principal a Luquitas Rodríguez, el periodista Manu Jove le dio una paliza gigante en el Parense de Manos al influencer libertario Mariano Pérez. En la pelea que se llevó adelante en la cancha de Huracán, el periodista de Blender le ganó por KO y antes de que termine la pelea.



A Pérez se lo vio muy mal de estado físico y no resitió en ninguno de los rounds que se llevó adelante, de hecho el árbitro tuvo que parar la pelea por seguridad, ya que el influencer libertario no logró resistir en ningún momento los ataques de Jove. De esta manera, perdió por KO técnico que podría haber sido Ko directo si el árbitro de la pelea no lo paraba.

Qué peleas hay en Párense de Manos 2025

Flor Vigna vs Mica Viciconte

Willy Banks vs Gabino

Manu Jove vs Mariano Perez

Espe vs SoyDairi

Tomas Mazza vs Gero Arias

Bonavena vs Monzón

Mernuel vs Cosmic Kid

Goncho vs Grego Rosello

Maravilla vs Pepi

Cario Müller vs Coti Romero

C0ker vs Perxitaaa

Vale recordar que Párense de Manos es un evento de boxeo aficionado entre streamers, creadores de contenido y celebridades, organizado por Lucas Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca, bajo su programa de radio y stream Paren La Mano de Vorterix. El patrocinio es llevado a cabo por Stake y Kick en conjunto.​ Es realizado anualmente desde 2023 y ya lleva tres ediciones de forma interrumpida.