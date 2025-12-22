Jonatan Viale y un repudiable comentario sobre Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner sigue internada en el Sanatorio Otamendi luego del cuadro de apendicitis que presentó y por el cual ya fue operada. En el último parte médico, el centro de salud señaló que la expresidenta "continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada" y que lleva adelante el "tratamiento antibiótico y permanece con un drenaje peritoneal, sin que se hayan registrado fiebre ni complicaciones adicionales hasta el momento".

Su intervención quirúrgica no pasó desapercibida en los medios de comunicación, quienes realizaron su propia lectura sobre el hecho. Algunos, sin embargo, decidieron reparar en el lugar en el cual decidió atenderse, al tratarse de un nosocomio privado. Dentro de este grupo entra Jonatan Viale, quien cuestionó a la exmandataria aún cuando sigue guardando reposo.

El comentario de Jonatan Viale sobre la internación de Cristina en el Otamendi

Jonatan Viale le apuntó a Cristina Kirchner, quien sigue internada en el Otamendi.

En su editorial en Radio Rivadavia, el periodista apuntó: "22 años diciendo que habían generado el mejor sistema de salud pública de la historia argentina. Los hospitales Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Ramón Carrillo, Juan Domingo Perón. 22 años inaugurando esos hospitales de chatarra, de cáscara vacía, en la provincia. Es más, inauguraron cinco veces el hospital Balestrini, en La Matanza. Ahora, cuando las papas queman, siempre aparece el Otamendi".

Tras ello, se defendió: "Está bien Cristina, así que podemos hablar de esto porque está bien". Luego, cuestionó:"¿Está mal que la presidiaria se atienda en esa clínica tan bonita por una apendicitis? La verdad que no. Lo que está mal es el doble discurso, lo que está mal es ser un careta".

Desde luego, las apreciaciones de Viale tuvieron su respectiva repercusión en las redes sociales. "La bronca que tiene este tipo", "Se pone todo rojo cuando se enoja" y "Deben tener un miedo terrible", fueron algunos de los comentarios que recibió.