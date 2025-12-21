La noticia de la operación de urgencia de Cristina Kirchner movilizó de inmediato a las bases. Desde la noche del sábado y durante toda la mañana de este domingo, decenas de militantes peronistas y ciudadanos de a pie se congregaron en las puertas del Sanatorio Otamendi para montar una guardia de apoyo incondicional a la expresidenta.

El clima en la calle Azcuénaga es de expectativa y acompañamiento. Según informó la agencia Noticias Argentinas, el número de personas creció con el correr de las horas. Lejos de retirarse, los seguidores decidieron realizar una vigilia y acampar en el lugar a la espera del parte médico y la evolución favorable de la exmandataria.

Las rejas y paredes del sanatorio se transformaron en un mural de afecto. "Cristina siempre con vos", "Fuerza Cristina" y "Argentina con Cristina" son algunas de las leyendas que se leen en los carteles improvisados que pegaron quienes se acercaron a hacer el aguante.

Entre las muestras de cariño, una bandera de grandes dimensiones captó la atención de todos y resumió el sentimiento colectivo de la militancia: "Nunca caminarás sola". El trapo recorre gran parte del sector donde se apostaron los seguidores, marcando el territorio con la mística habitual del movimiento nacional y popular.

Durante el sábado, la clínica informó mediante un comunicado que la expresidenta había sido sometida a una intervención quirúrgica. "La paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laporoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias", señaló el Sanatorio Otamendi.

Operativo de seguridad

Mientras el calor popular se siente en la vereda, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona. La Policía Federal mantiene una consigna en el lugar con dos camionetas que custodian el ingreso principal del sanatorio. Por su parte, efectivos de la Policía de la Ciudad circulan por los alrededores para monitorear la concentración, que se desarrolla de manera pacífica y emotiva.