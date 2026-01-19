Recuperá tu cuenta de Facebook en 4 pasos, sin correo ni celular

Existen varias formas oficiales de recuperar una cuenta de Facebook.

Perder el acceso a una cuenta de Facebook sin tener a mano el correo electrónico ni el número de teléfono asociados es una situación más común de lo que parece. Cambios de celular, mails en desuso o incluso un posible hackeo pueden dejar a cualquier usuario afuera de su perfil. La buena noticia es que sí existen formas oficiales de recuperar una cuenta de Facebook, siempre y cuando se pueda comprobar la identidad.

En esta guía te contamos cómo recuperar una cuenta de Facebook paso a paso, qué opciones ofrece Meta cuando no tenés acceso a tus datos de contacto y qué hacer si ninguna alternativa funciona. La información clave está pensada para resolver el problema rápido y evitar caer en soluciones falsas o estafas.

Cómo recuperar una cuenta de Facebook sin mail ni teléfono

Facebook solicita validar la identidad del usuario mediante códigos enviados por mail o SMS. Pero si esos datos ya no existen, todavía hay caminos posibles:

1. Usar el formulario de recuperación de cuenta

Desde la página de ayuda de Facebook se puede iniciar un proceso de recuperación manual. Ahí vas a tener que explicar el problema y aportar datos que ayuden a confirmar que sos el dueño del perfil.

2. Verificar tu identidad con un documento

En algunos casos, Facebook permite subir una foto de tu DNI, pasaporte o licencia de conducir. Este método suele ser el más efectivo si no tenés acceso a ningún dato antiguo.

3. Indicar un mail o teléfono alternativo

Durante el proceso, la plataforma puede pedirte un nuevo medio de contacto para enviarte respuestas o instrucciones. Es clave que sea un correo activo.

4. Recuperar una cuenta antigua

Si hace años que no entrás a Facebook, es probable que hayas olvidado la contraseña. En ese caso, el sistema te va a guiar con preguntas de seguridad o intentos de verificación.

Cómo contactar al soporte técnico de Facebook

Otra opción es comunicarse directamente con el soporte de Meta, aunque requiere paciencia. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la sección Ayuda de Facebook

Seleccionar Reportar un problema

Elegir Inicio de sesión y contraseña

Detallar el inconveniente con la mayor precisión posible

Adjuntar información que ayude a validar tu identidad

La respuesta puede tardar varios días, pero suele ser efectiva si los datos coinciden.

Crear una nueva cuenta: la última alternativa

Si después de varios intentos no lográs recuperar tu perfil, la única salida es crear una cuenta nueva. En ese caso, se recomienda:

Usar un correo electrónico vigente

Crear una contraseña segura pero fácil de recordar

Agregar un mail o teléfono alternativo desde el inicio

Mantener estos datos actualizados es clave para evitar futuros dolores de cabeza con tu cuenta de Facebook.