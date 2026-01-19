EN VIVO
Recuperá tu cuenta de Facebook en 4 pasos, sin correo ni celular

El soporte técnico de Facebook puede demorar en la respuesta, pero es de gran ayuda. Todas las opciones que existen.

19 de enero, 2026

Perder el acceso a una cuenta de Facebook sin tener a mano el correo electrónico ni el número de teléfono asociados es una situación más común de lo que parece. Cambios de celular, mails en desuso o incluso un posible hackeo pueden dejar a cualquier usuario afuera de su perfil. La buena noticia es que sí existen formas oficiales de recuperar una cuenta de Facebook, siempre y cuando se pueda comprobar la identidad.

En esta guía te contamos cómo recuperar una cuenta de Facebook paso a paso, qué opciones ofrece Meta cuando no tenés acceso a tus datos de contacto y qué hacer si ninguna alternativa funciona. La información clave está pensada para resolver el problema rápido y evitar caer en soluciones falsas o estafas.

Cómo recuperar una cuenta de Facebook sin mail ni teléfono

Facebook solicita validar la identidad del usuario mediante códigos enviados por mail o SMS. Pero si esos datos ya no existen, todavía hay caminos posibles:

1. Usar el formulario de recuperación de cuenta

Desde la página de ayuda de Facebook se puede iniciar un proceso de recuperación manual. Ahí vas a tener que explicar el problema y aportar datos que ayuden a confirmar que sos el dueño del perfil.

2. Verificar tu identidad con un documento

En algunos casos, Facebook permite subir una foto de tu DNI, pasaporte o licencia de conducir. Este método suele ser el más efectivo si no tenés acceso a ningún dato antiguo.

3. Indicar un mail o teléfono alternativo

Durante el proceso, la plataforma puede pedirte un nuevo medio de contacto para enviarte respuestas o instrucciones. Es clave que sea un correo activo.

4. Recuperar una cuenta antigua

Si hace años que no entrás a Facebook, es probable que hayas olvidado la contraseña. En ese caso, el sistema te va a guiar con preguntas de seguridad o intentos de verificación.

Cómo contactar al soporte técnico de Facebook

Otra opción es comunicarse directamente con el soporte de Meta, aunque requiere paciencia. El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar a la sección Ayuda de Facebook

  • Seleccionar Reportar un problema

  • Elegir Inicio de sesión y contraseña

  • Detallar el inconveniente con la mayor precisión posible

  • Adjuntar información que ayude a validar tu identidad

La respuesta puede tardar varios días, pero suele ser efectiva si los datos coinciden.

Crear una nueva cuenta: la última alternativa

Si después de varios intentos no lográs recuperar tu perfil, la única salida es crear una cuenta nueva. En ese caso, se recomienda:

  • Usar un correo electrónico vigente

  • Crear una contraseña segura pero fácil de recordar

  • Agregar un mail o teléfono alternativo desde el inicio

Mantener estos datos actualizados es clave para evitar futuros dolores de cabeza con tu cuenta de Facebook.

