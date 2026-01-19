Recuperá tu cuenta de Facebook en 4 pasos, sin correo ni celular

Perder el acceso a una cuenta de Facebook sin tener a mano el correo electrónico ni el número de teléfono asociados es una situación más común de lo que parece. Cambios de celular, mails en desuso o incluso un posible hackeo pueden dejar a cualquier usuario afuera de su perfil. La buena noticia es que sí existen formas oficiales de recuperar una cuenta de Facebook, siempre y cuando se pueda comprobar la identidad.
En esta guía te contamos cómo recuperar una cuenta de Facebook paso a paso, qué opciones ofrece Meta cuando no tenés acceso a tus datos de contacto y qué hacer si ninguna alternativa funciona. La información clave está pensada para resolver el problema rápido y evitar caer en soluciones falsas o estafas.
Cómo recuperar una cuenta de Facebook sin mail ni teléfono
Facebook solicita validar la identidad del usuario mediante códigos enviados por mail o SMS. Pero si esos datos ya no existen, todavía hay caminos posibles:
1. Usar el formulario de recuperación de cuenta
Desde la página de ayuda de Facebook se puede iniciar un proceso de recuperación manual. Ahí vas a tener que explicar el problema y aportar datos que ayuden a confirmar que sos el dueño del perfil.
2. Verificar tu identidad con un documento
En algunos casos, Facebook permite subir una foto de tu DNI, pasaporte o licencia de conducir. Este método suele ser el más efectivo si no tenés acceso a ningún dato antiguo.
3. Indicar un mail o teléfono alternativo
Durante el proceso, la plataforma puede pedirte un nuevo medio de contacto para enviarte respuestas o instrucciones. Es clave que sea un correo activo.
4. Recuperar una cuenta antigua
Si hace años que no entrás a Facebook, es probable que hayas olvidado la contraseña. En ese caso, el sistema te va a guiar con preguntas de seguridad o intentos de verificación.
Cómo contactar al soporte técnico de Facebook
Otra opción es comunicarse directamente con el soporte de Meta, aunque requiere paciencia. El procedimiento es el siguiente:
-
Ingresar a la sección Ayuda de Facebook
-
Seleccionar Reportar un problema
-
Elegir Inicio de sesión y contraseña
-
Detallar el inconveniente con la mayor precisión posible
-
Adjuntar información que ayude a validar tu identidad
La respuesta puede tardar varios días, pero suele ser efectiva si los datos coinciden.
Crear una nueva cuenta: la última alternativa
Si después de varios intentos no lográs recuperar tu perfil, la única salida es crear una cuenta nueva. En ese caso, se recomienda:
-
Usar un correo electrónico vigente
-
Crear una contraseña segura pero fácil de recordar
-
Agregar un mail o teléfono alternativo desde el inicio
Mantener estos datos actualizados es clave para evitar futuros dolores de cabeza con tu cuenta de Facebook.