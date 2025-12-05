Meta mejora la seguridad de Instagram y Facebook

La compañía aseguró que proteger las cuentas de los usuarios es prioridad.

Meta anunció una serie de mejoras clave para reforzar la seguridad y simplificar el soporte en Facebook e Instagram, dos de las plataformas más usadas en Argentina. La compañía aseguró que proteger las cuentas de los usuarios es prioridad, y que la inteligencia artificial ahora juega un rol central tanto para evitar hackeos como para agilizar la recuperación del acceso. Además, lanzó un nuevo centro de soporte unificado que ya empezó a desplegarse a nivel global en iOS y Android.

Estas novedades apuntan directamente a un problema frecuente: la dificultad para obtener ayuda rápida cuando surge un inconveniente con la cuenta. Con el nuevo sistema, los usuarios podrán acceder a herramientas, reportes y guías desde un solo lugar, con respuestas impulsadas por Meta AI para resolver dudas al instante.

Un soporte más simple y siempre disponible

El centro de soporte renovado reúne todas las opciones de asistencia en un panel único dentro de Facebook e Instagram. Desde allí será posible reportar inconvenientes, consultar información clave o pedir ayuda con configuraciones específicas. Meta también está probando un asistente con IA que ofrecerá acompañamiento personalizado para recuperar cuentas, administrar perfiles o actualizar ajustes. Por ahora, esta función se prueba primero en Facebook, con planes de llevarla al resto de las apps.

Meta informó que sus sistemas de protección basados en IA redujeron más del 30% los casos de hackeo en Facebook e Instagram durante el último año. La tecnología identifica amenazas en tiempo real, bloquea inicios de sesión sospechosos y marca cuentas comprometidas antes de que sufran daños. Además, los avances en moderación permitieron disminuir notablemente la desactivación errónea de perfiles, sumado a un proceso de apelación más rápido y simple.

Para quienes pierdan el acceso a su cuenta, Meta rediseñó toda la experiencia de recuperación.

Recuperación de cuentas más rápida

Para quienes pierdan el acceso a su cuenta, Meta rediseñó toda la experiencia de recuperación. Ahora, las opciones clave aparecen en el momento adecuado, se envían alertas más claras ante actividad sospechosa y los sistemas reconocen mejor los dispositivos habituales. También se implementaron flujos adaptativos y la posibilidad de utilizar un video selfie opcional para verificar la identidad. En EE.UU. y Canadá, este nuevo sistema aumentó un 30% la tasa de recuperación exitosa.

Consejos básicos para mantenerte seguro

Verificación de seguridad : disponible en Facebook e Instagram.

Autenticación en dos pasos (2FA) : una capa extra para evitar accesos no autorizados.

Passkeys: iniciar sesión con huella, rostro o PIN para mayor protección.

Meta adelantó que en 2026 presentará nuevas herramientas para seguir mejorando la asistencia y el acceso seguro a las cuentas.