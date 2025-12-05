EN VIVO
Televisión

Fue uno de los mediáticos más famosos, tocó fondo y bajó 28 kilos: "No podía agacharme"

Un conocido mediático reapareció en la televisión y mostró su impactante cambio tras haber tocado fondo.

05 de diciembre, 2025 | 20.24

El Mago Black reapareció en la televisión y mostró su cambio, luego de haber tocado fondo y emprender un tratamiento para superar su adicción a la comida. "No podía agacharme para atarme los cordones", confesó ante Karina Mazzocco.

Invitado al magazine A la Tarde (América TV) el Mago Black habló de cómo bajó 28 kilos para vencer su adicción a la comida y remarcó: "Hay mucha gente que me escribe y me dice que soy un ejemplo y la verdad es que yo no soy un ejemplo de nada. Fumé toda la vida y dejé hace cuatro años, tomé, la noche es terrible... el que vive en este ambiente sabe que llegás a tu casa a las 4 de la mañana y terminás a esa hora comiendo un churrasco. Es un desorden".

El mago explicó que el cambio arrancó con un llamado de su hija de Nueva York: "Me dijo todo lo que no te dicen los amigos del campeón". Al día siguiente del llamado, Alejandro -nombre del Mago Black- empezó a hacer actividad física y cambiar de hábitos: "Lo hice por mi hija Evelyn".

MÁS INFO

El increíble cambio del Mago Black

"No podía caminar una cuadra. Me levantaba a las tres de la tarde y me hacía un fernet, sin desayunar. No podía agacharme para atarme los cordones", sentenció Black, a la par que reconoció haber bloqueado amigos porque le decían que estaba "gordo". "No lo hice para adelgazar, lo hice para quererme un poco más", cerró el mediático.

Trending
Boxeo
Toro Domínguez: "Cuando el país está mal, los pibes tienen que trabajar más y dejan de entrenar" Fernando Galluzzo
Las más vistas