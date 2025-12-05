Fue uno de los mediáticos más famosos, tocó fondo y bajó 28 kilos: "No podía agacharme"

El increíble cambio de uno de los mediáticos más populares de la televisión.

El Mago Black reapareció en la televisión y mostró su cambio, luego de haber tocado fondo y emprender un tratamiento para superar su adicción a la comida. "No podía agacharme para atarme los cordones", confesó ante Karina Mazzocco.

Invitado al magazine A la Tarde (América TV) el Mago Black habló de cómo bajó 28 kilos para vencer su adicción a la comida y remarcó: "Hay mucha gente que me escribe y me dice que soy un ejemplo y la verdad es que yo no soy un ejemplo de nada. Fumé toda la vida y dejé hace cuatro años, tomé, la noche es terrible... el que vive en este ambiente sabe que llegás a tu casa a las 4 de la mañana y terminás a esa hora comiendo un churrasco. Es un desorden".

El mago explicó que el cambio arrancó con un llamado de su hija de Nueva York: "Me dijo todo lo que no te dicen los amigos del campeón". Al día siguiente del llamado, Alejandro -nombre del Mago Black- empezó a hacer actividad física y cambiar de hábitos: "Lo hice por mi hija Evelyn".

"No podía caminar una cuadra. Me levantaba a las tres de la tarde y me hacía un fernet, sin desayunar. No podía agacharme para atarme los cordones", sentenció Black, a la par que reconoció haber bloqueado amigos porque le decían que estaba "gordo". "No lo hice para adelgazar, lo hice para quererme un poco más", cerró el mediático.