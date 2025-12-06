Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 6 y domingo 7 de diciembre 2025

Cuenta DNI ofrece grandes beneficios.

Cuenta DNI se ofrece como una buena opción de consumo para los bonaerenses. La billetera virtual del Banco Provincia brinda grandes posibilidades para poder aliviar los gastos diarios que se enfrentan, en una misión por sobrevivir en el día a día. Y, en ese sentido, se brindan grandes descuentos y beneficios que pueden ayudar cada semana a aliviar el bolsillo de los usuarios, darles un respiro.

En un contexto de precios altos y salarios ajustados, diciembre llega con una batería de descuentos que apuntan a potenciar el poder de compra de las familias, en una etapa del año que llega con muchos desafíos, frente a lo que son las planificaciones de la Fiestas como Navidad y Año Nuevo, así como aquellos que planifican unas vacaciones o una escapada a algún lado, que los lleva a querer ahorrar un poco de dinero.

Qué descuentos hay con Cuenta DNI el sábado 6 y domingo 7 de diciembre

Ferias y Mercados Bonaerenses: todos los días del mes se podrá acceder a un descuento del 40% en puntos establecidos, con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana que se alcanza con compas de $15.000 o más.

todos los días del mes se podrá acceder a un descuento del 40% en puntos establecidos, con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana que se alcanza con compas de $15.000 o más. Universidades: con un tope de $6.000 por semana y por persona, todos los días de la semana se podrá aprovechar de un 40% de ahorro en los bufetes de las universidades adheridas a la oferta. El tope de devolución semanal se alcanzar con gastos de $15.000 o más.

con un tope de $6.000 por semana y por persona, todos los días de la semana se podrá aprovechar de un 40% de ahorro en los bufetes de las universidades adheridas a la oferta. El tope de devolución semanal se alcanzar con gastos de $15.000 o más. Casa Silvia: sin tope de reintegro y todos los días del diciembre, la firma de electrodomésticos y artículos para el hogar ofrecerá un 20% de ahorro.

Los descuentos en supermercados con Cuenta DNI

Chango Más: de jueves a sábados, la firma ofrecerá un 15% de descuento sin tope de devolución y con acreditación inmediata.

de jueves a sábados, la firma ofrecerá un 15% de descuento sin tope de devolución y con acreditación inmediata. Toledo: la cadena de supermercados ofrecerá un 20% de ahorro los días miércoles, sábados y domingos. La promoción no tiene tope de reintegro y se aplica con devolución en el momento de la compra.

Cuándo es el descuento en carnicerías