Ola de calor en Argentina: cuáles fueron las ciudades con temperaturas más altas

La ola de calor volvió a sentirse con fuerza en distintos puntos de Argentina, dejando una jornada marcada por valores extremos que superaron ampliamente los promedios habituales de esta época del año.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró un ascenso notable de la temperatura, especialmente en el centro y norte del país, donde varias localidades rompieron sus propios récords y se posicionaron entre las más altas del día.

El primer lugar del ranking lo ocupó la localidad de Villa Reynolds, en San Luis con 32°C. El calor continuó intensificándose: pasada la media tarde, esa misma ciudad alcanzó los 36°C.

En paralelo, la región del NOA también experimentó temperaturas elevadas. Catamarca capital comenzó la jornada con 31.9°C y llegó a picos de 33°C, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el calor se hizo sentir desde temprano: superó los 30°C por la mañana y registró una sensación térmica cercana a los 33°C.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivió uno de los días más agobiantes de la semana. Localidades como San Fernando, Morón o Moreno superaron los 32°C. En tanto, en Mar del Plata, por ejemplo, la temperatura alcanzó los 34.7°C, mientras que Tandil y Villa Gesell también se ubicaron por encima de los 32°C.

Ahora bien, el epicentro del calor extremo se ubicó en Córdoba. La estación experimental de Bioagroindustria registró una máxima extraordinaria de 43.6°C en el centro de la capital. A su vez, otras localidades cordobesas se posicionaron entre las más afectadas: Villa Valeria llegó a 42.4°C, Chúa alcanzó 42°C, Las Toscas marcó 41.8°C y la represa de Chañar llegó a 41.4°C.

Cómo seguirá el clima

Frente al avance del fenómeno, el SMN emitió una alerta amarilla para varias zonas de la provincia de Buenos Aires debido a la posibilidad de tormentas fuertes, actividad eléctrica, ráfagas superiores a 70 km/h y caída de granizo.

Para este viernes, en AMBA se espera un día parcialmente nublado con temperaturas que van desde los 23° a 35°. En tanto, el sábado 6 de diciembre bajarán levemente las marcas que van desde el 21° a 30°.