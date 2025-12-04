La Organización Meteorológica Mundial predice una débil La Niña

FOTO DE ARCHIVO: El esqueleto de un pez se ve en la laguna Navarro, que se secó debido al fenómeno climático La Niña, en Navarro, en la provincia de Buenos Aires, Argentina

Un débil fenómeno de La Niña podría afectar a los patrones meteorológicos mundiales durante los próximos tres meses, según una predicción de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicada el jueves.

Aunque el modelo de La Niña implica un enfriamiento temporal de las temperaturas en el centro y el este del océano Pacífico, se espera que muchas regiones sigan siendo más cálidas de lo normal, lo que aumentaría la probabilidad de inundaciones y sequías, que pueden afectar a las cosechas, según la OMM.

Hay un 55% de probabilidades de que se produzca una débil La Niña desde este mes hasta febrero del año que viene, predijo la OMM. A mediados de noviembre de 2025, los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran condiciones límite de La Niña, añadió.

Hay entre un 65% y un 75% de probabilidades de que se den condiciones neutras de enero a marzo y de febrero a abril de 2026, respectivamente, dijo la OMM.

La agencia meteorológica de la ONU dijo que no es probable que se produzca El Niño, un fenómeno climático natural que alimenta los ciclones tropicales en el Pacífico y aumenta las precipitaciones y el riesgo de inundaciones en partes de América y otros lugares.

Las previsiones estacionales y su impacto en el tiempo pueden traducirse en millones de dólares de ahorro económico para la agricultura, la energía, la sanidad y el transporte, dijo la OMM, y agregó que también pueden salvarse miles de vidas preparando acciones de respuesta.

Con información de Reuters