Efemérides del 4 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 4 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la inauguración de la Basílica de Luján, la detención del "petiso orejudo" hasta la disolución de la banda Led Zeppelin.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1910 - Basílica de Luján

Fue inaugurada la Basílica de Nuestra Señora de Luján en la ciudad bonaerense homónima, el mayor santuario de la Argentina y uno de los más importantes edificios del estilo neogótico del país.

1912 - El "petiso orejudo"

El sociopata Cayetano Santos Godino, conocido popularmente como “el petiso orejudo” es detenido en Buenos Aires luego de cometer su cuarto asesinato. Todas sus víctimas fueron niños menores de 13 años. Fue además responsable de siete intentos de asesinato y del incendio de siete edificios. Murió en el penal de Ushuaia en 1944, en una golpiza por presos que lo acusaban de haber matado al gato que tenían como mascota.

1947 - Alfredo Di Stéfano

El delantero, apodado “La saeta rubia” debutó en la selección argentina y marcó un gol en la goleada a Bolivia por 7-0 en partido de la Copa América 1947 disputado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

1956 - Creación del INTA

A través del decreto ley 21.680/56 fue creado el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para fomentar la modernización y el desarrollo agropecuario argentino.

1965 - Nacimiento de Alex de la Iglesia

En la ciudad vasca de Bilbao nació el productor y director de cine español Alejandro de la Iglesia Mendoza, quien presidió la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entre 2009 y 2011. Dirigió una veintena de películas, entre ellas "El día de la bestia", "Balada triste de trompeta", "Los crímenes de Oxford" y un documental sobre Lionel Messi.

1980 - Led Zeppelin

La banda británica de hard rock anunció en Londres su disolución por la muerte de su baterista, John Bonham. La despedida de Led Zeppelin es considerada como el fin a una significativa etapa de la historia del rock.

1993 - Fallecimiento de Frank Zappa

A los 52 años murió en la ciudad de Los Ángeles, en California, en EE.UU, el músico, guitarrista, cantante y compositor estadounidense Frank Zappa, uno de los artistas más influyentes del mundo del rock.

2009 - Luis Alberto Spinetta

El músico, cantante y compositor de rock ofrece un histórico recital de más de cinco horas de duración y ante más de 35.000 espectadores en el estadio de Vélez Sársfield.

2025 - Día Nacional de la Publicidad

Esta celebración conmemora la fecha de 1936 en la que se realizó el Primer Congreso de la Publicidad con el objetivo de promocionar su enseñanza.

2025 - Día Nacional del Obrero Minero

Esta fecha recuerda la fundación de la Asociación Obrera Minera Argentina en 1953.