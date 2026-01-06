¿Finn Wolfhard y Sadie Sink de Stranger Things están en pareja? Todo lo que se sabe

Sadie Sink y Finn Wolfhard.

Desde que Stranger Things se convirtió en un fenómeno global de Netflix, la vida personal de sus protagonistas ha sido objeto de atención constante. En los últimos meses, una de las especulaciones más comentadas entre fans y en redes sociales ha sido si Sadie Sink (Max Mayfield) y Finn Wolfhard (Mike Wheeler) están saliendo en la vida real. Aunque el rumor se expandió con fuerza, la realidad detrás de esta historia apunta a otra narrativa: la de una amistad muy sólida y una gran conexión profesional, sin confirmación de romance.

¿Dónde nació el rumor de romance entre Sadie y Finn?

El origen de las especulaciones se remonta a videos editados por fanáticos en plataformas como TikTok, donde se recopilaron escenas e interacciones entre Sink y Wolfhard durante entrevistas promocionales de la serie. Un clip en particular, acompañado de música romántica, acumuló millones de visualizaciones, lo que avivó la idea de que había algo más que amistad entre los dos actores.

Los comentarios bajo estos videos reflejan la fascinación de los fanáticos, con muchos seguidores describiendo a la pareja ficticia como “adorables” o sugiriendo que tienen “química” fuera de cámara. Incluso algunos usuarios aseguraron, sin pruebas, que los actores “habrían salido por un tiempo”. Sin embargo, estas afirmaciones no están basadas en hechos verificables y se alimentan principalmente de la imaginación del público.

La verdad, según múltiples reportes de entretenimiento y fuentes confiables, es que no existe evidencia de una relación romántica entre ellos. Diversos portales que analizaron el fenómeno subrayan que los rumores son “infundados” y que los propios interesados nunca han confirmado nada.

Finn Wolfhard y otros miembros del elenco han descrito a "Stranger Things" como una familia.

Sadie y Finn: una amistad que nació en el set

Lo que sí está claro es que Sadie Sink y Finn Wolfhard mantienen una amistad cercana y respetuosa. En entrevistas y reflexiones compartidas durante la promoción del final de la serie, Wolfhard describió al elenco “como una familia”, y destacó la fuerte conexión entre todos, incluida la que tiene con Sink tras años de trabajo conjunto.

Ambos actores están actualmente solteros, según reportes recientes: Finn ha expresado que su enfoque en 2025 ha sido su crecimiento personal y profesional, sin tener una relación formal mientras explora nuevos proyectos y su vida fuera del set. Sadie, por su parte, mantiene su vida amorosa muy privada, sin anuncios públicos de parejas.

Mientras el cariño entre ambos es evidente, tanto dentro como fuera de las cámaras, la historia de un romance real parece ser más una creación de los fanáticos que un hecho confirmado. Por ahora, lo que une a Sink y Wolfhard es una fuerte amistad y una trayectoria compartida que marcó a toda una generación de espectadores.