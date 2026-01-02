Netflix confirmó una nueva serie de Stranger Things: historia y fecha de estreno

Netflix confirmó una nueva serie de Stranger Things para el 2026.

El conmovedor final de Stranger Things no será el punto final de la serie tal como confirmó Netflix a todos los fanáticos del éxito de los hermanos Matt y Ross Duffer. Eleven, Mike, Will, Lucas y Dustin volverán en Stranger Things: Tales From '85, un spinoff animado que ya tiene fecha de estreno en la plataforma.

Tras el capítulo final de Stranger Things estrenado el 31 de diciembre del 2025, que marcó un cierre definitivo de la historia de Hawkins, Netflix confirmó que los personajes volverán al Upside Down en una nueva aventura que amplia el universo de la serie desde un ángulo inesperado. La serie buscará llenar los huecos temporales que la serie dejó entre la segunda y la tercera temporada, y estará ambientada en 1985.

En un comunicado difundido por Netflix, se reveló un adelanto de lo que se verá en Stranger Things: Tales From '85: "Bienvenidos de nuevo a Hawkins en el invierno de 1985, donde los personajes originales deberán luchar contra nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal". De esta manera, los hermanos Duffer explorarán una historia inédita de la serie que les servirá para presentar nuevos monstruos y ahondar en la relación del grupo de amigos.

Cuándo será el estreno de Stranger Things: Tales From '85

Por el momento Netflix reveló que Stranger Things: Tales From '85 se estrenará en algún momento de 2026, sin una fecha exacta. Lo que sí mostró la plataforma es un adelanto exclusivo de la animación que trae de nuevo a los queridos personajes antes de su batalla final contra Vecna.