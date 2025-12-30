Netflix estrenó una nueva comedia para despedir el 2025 con el actor al que todo Hollywood le teme

Netflix estrenó Mortality, el nuevo especial de stand up de Ricky Gervais.

Netflix estrenó Mortality, un nuevo especial de stand up del actor Ricky Gervais (The Office, After Life), como una sorpresa para sus suscriptores. Gervais, comediante temido por las estrellas de Hollywood por su humor ácido y políticamente incorrecto utiliza el humor como una herramienta para incomodar, cuestionar y, sobre todo, reírse de aquello que la mayoría prefiere esquivar: la muerte, el sentido de la vida y las contradicciones morales de la sociedad contemporánea.

Desde el comienzo, Mortality deja claro su eje central. Gervais aborda la idea de la finitud humana sin solemnidad ni consuelo, sino con sarcasmo afilado y una mirada profundamente cínica. Para él, la muerte no es un tema sagrado ni intocable, sino el punto de partida ideal para desnudar hipocresías sociales, creencias religiosas y discursos bienpensantes. El comediante insiste en que, si todos vamos a morir, no tiene sentido fingir una corrección moral permanente ni vivir bajo reglas que nadie cumple del todo.

Un show no apto para sensibles

Uno de los grandes aciertos del especial es la claridad con la que Ricky Gervais expone su postura frente a la cultura de la corrección política. A lo largo del show, defiende el derecho a hacer chistes sobre cualquier tema, siempre y cuando exista una intención humorística clara. En Mortality, el humor negro no es un recurso gratuito: funciona como una declaración de principios. Gervais no busca agradar a todos, sino sostener una idea de la comedia como espacio de libertad absoluta, incluso cuando eso implica incomodar a parte del público.

En términos de contenido, Mortality dialoga con los trabajos anteriores del humorista, como Humanity y SuperNature. Sin embargo, aquí se percibe un tono más reflexivo y provocador, algo coherente con la trayectoria del comediante.