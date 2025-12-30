Otro estreno argentino en Netflix: llega una serie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa

Netflix comienza el 2026 con grandes estrenos y ya el 1 de enero estará disponible una producción argentina: El tiempo de las moscas. Se trata de una miniserie protagonizada por Nancy Dupláa y Carla Peterson que fue grabada en el país y se postula como una gran opción para maratonear el fin de semana.

De qué se trata El tiempo de las moscas, la nueva serie argentina de Netflix

Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, la serie sigue la historia de Inés (Peterson) y La Manca (Dupláa), dos expresidiarias que manejan un negocio de fumigación y se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir.

La serie tiene seis capítulos y se estrena el 1° de enero a las

Tras aceptar un negocio de una clienta, ambas presienten que han caído en una trampa y se convierten en detectives, un tanto torpes, de su propia vida. Se encontrarán con un camino plagado de engaños, peligros y decisiones claves. La historia aborda temas como la amistad y la libertad en un relato cargado de humor, suspenso y situaciones entrañables.

La miniserie, dirigida por Ana Katz y Benjamin Naishtat, contará con seis capítulos de media hora cada uno por lo que es una gran opción para maratonear durante el fin de semana. El guion está a cargo de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con colaboración autoral de Leandro Custo.

¿Cómo se compone el elenco?

Además de la actuación de Carla Peterson y Nancy Dupláa, la serie cuenta con una nómina de reconocidos actores, entre ellos: Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi.

El amplio reparto también incluye a Lola Berthet, Julia Dorto, Ana Castro, Julieta Laso, Ezequiel Radusky, Mariano Sayavedra, María Marull, Mercedes Moltedo, Ginette Revnal, Diego Gentile, Rudy Chernicoff, María Rosa Fugazot, Juan Luppi, Susana Varela, Claudia Cantero y la propia Claudia Piñeiro, entre otros.