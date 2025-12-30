El crimen del multimillonario Edmond Safra es furor en Netflix.

Netflix sorprende en el último tramo de 2025 con el estreno de un nuevo documental que aborda uno de los crímenes reales más enigmáticos del mundo financiero de finales del siglo XX: Asesinato en Mónaco.

Con una mezcla de investigación, testimonios inéditos y teorías que desafían la versión oficial de los hechos, la producción bajo la dirección de Hodges Usry, ya escaló como uno de los contenidos más vistos de la plataforma.

¿De qué se trata Asesinato en Mónaco?

La historia se remonta a Monaco 1999, cuando Edmond Safra, un banquero multimillonario conocido por su influencia global y su fortuna colosal, fue hallado sin vida en el penthouse de lujo que habitaba en Montecarlo.

Fundador de bancos prominentes como el Republic National Bank of New York, Safra era un hombre rodeado de seguridad extrema debido a su exposición mediática y sus negocios internacionales; aún así, aquella noche aconteció algo que nadie pudo prever.

El documental de Netflix se centra entonces en desentrañar su crimen: un incendio devastador en el ático que terminó con la vida del multimillonario y de su enfermera, Vivian Torrente. Aunque inicialmente la policía consideró que se trató de un robo con consecuencias fatales, pronto la versión oficial se vio sacudida por revelaciones confusas y contradicciones.

Dirigido por Hodges Usry y de aproximadamente una duración de 90 minutos, Asesinato en Mónaco se presenta como un true crime documental atrapante para los aficionados al género, combinando reconstrucciones de la escena del crimen, entrevistas y material de archivo que dan contexto a una de las muertes más comentadas de finales del siglo pasado.

"Salvaje y lleno de conspiraciones, personajes extravagantes y excéntricos. Uno más extremo que el anterior. Además, con tantos giros inesperados, es perfecto para quienes disfrutaron de The Jinx o Tiger King", se lée en uno de las críticas destacadas en el portal Rotten Tomatoes.

Ficha técnica de Asesinato en Mónaco