El argentino que musicalizó Emily in Paris y produce para la vanguardia electrónica: quién es Pat Alvarez

Pat Alvarez: el argentino que hizo música para Emily in Paris.

Pat Alvarez repasa el momento que redefinió su carrera: “La alegría fue enorme”, recuerda como si la noticia todavía le vibrara en la voz. Lo que no sabía cuando coescribió Sky Queen con Lucas Vedel y sus compañeros de Rose Rose (Sam y Pierre) era que, años después, esa canción cerraría la quinta temporada de Emily in Paris, una de las series más maratoneadas de Netflix.

Pat no es un charlatán de éxitos pasajeros. Nacido y criado en Buenos Aires, empezó a escribir y producir música desde adolescente antes de estudiar producción y audio en Tecson (Buenos Aires) y Berklee College of Music Online. Hoy su carrera lo lleva a moverse entre París, Londres y Buenos Aires, siempre persiguiendo una mezcla entre elegancia pop y exploraciones electrónicas profundas.

La historia de Sky Queen es un puente entre la intimidad creativa y el impacto global. “La escribimos en un contexto muy íntimo, con recuerdos hermosos de estar los cuatro juntos en el estudio de Sam y grabar los coros en Dean Street Studios”, cuenta Pat con una sonrisa nostálgica. Dean Street, con su historia ligada a artistas legendarios, no fue solo una locación, allí, entre polaroids e instrumentos de leyenda, la banda volcó capas vocales que hoy resuenan en millones de televisores.

Para Pat, ver Sky Queen reaparecer con una nueva vida en otro contexto “es surreal”. No es solo una canción en una serie; es un testimonio de cómo una pieza creada sin presión puede conectar con una audiencia global. “Empieza a dialogar con millones de personas y adquiere un nuevo sentido.”

Una carrera construida en movimiento

El proceso creativo junto a Rose Rose no surgió de la nada. Después de casi cinco años de colaborar en distintas canciones y proyectos, Pat describe su trabajo con ellos como “orgánico, libre de fórmulas rígidas”. Entre Londres y París, ciudades que constantemente redefinen la música y la cultura pop, la dinámica de creación siempre fue libre, espontánea y profunda.

Nacido y criado en Buenos Aires Pat Álvarez, empezó a escribir y producir música desde adolescente.

Estas colaboraciones son solo una parte del mosaico creativo de Pat. El año también lo vio involucrarse en otro hito, el álbum HUMANiSE de HAAi, que fue destacado por Billboard como uno de los trabajos más notables del año, un proyecto que él coescribió y coprodujo intensamente con Teneil, una artista con la que forjó una relación creativa profunda. Para Pat, estos reconocimientos no solo son títulos en una página; son reflejo de conexiones humanas y procesos compartidos.

De productor a artista: Solid Wall

Pero la historia de Pat no se queda en colaboraciones o créditos de producción. Junto a Lucas Vedel, forma el proyecto Solid Wall, una plataforma autoral que nació de la necesidad de explorar sin ataduras personales. “Cuando me mudé a Londres en 2020, en plena pandemia, encontré refugio en mis amigos músicos. Lucas fue clave en ese camino”, recuerda.

Solid Wall no es pop genérico: es un universo que mezcla música de club con sonidos globales, fruto de colaboraciones con artistas como Uffie, KAM-BU, Obi Franky, Jelani Blackman, The Blessed Madonna y Plumm, todas voces que amplían el alcance de este proyecto. El sello PIAS lo firmó en 2023, marcando un antes y un después para la dupla.

El primer EP de Solid Wall verá la luz este 2026.

El primer EP de Solid Wall, que verá la luz este 2026, promete explorar aún más esa fusión sin fronteras. Junto con un live set grabado en 160DL Studios, completará el universo sonoro que Pat y Lucas han ido tejiendo desde la transitoriedad de sus estudios en París y Londres hasta un proyecto con sello internacional.

Al hablar de sus logros, Pat se mantiene cálido y reflexivo. Su música para Emily in Paris no es simplemente una marca en un currículum; es la evidencia de que su trayectoria cruzó océanos y resonó en millones de hogares. Sky Queen no solo cerró una temporada sino que consolidó a un productor argentino en el mapa global de la música contemporánea.