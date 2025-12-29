Estrenos Netflix en enero 2026: lista de las nuevas series y películas que llegan

Ben Affleck y Matt Damon protagonizan "El botín".

Netflix arranca el año 2026 con una batería de novedades que prometen conquistar a los suscriptores desde el primer día del año. El gigante del streaming combina regresos muy esperados de series populares con nuevas historias originales, películas y miniseries para todos los gustos. Desde el desenlace de grandes producciones hasta historias de alto voltaje y comedias frescas, enero trae contenidos para estar horas frente a la pantalla. Aquí repasamos los estrenos más anticipados del mes y el listado completo de novedades que estarán disponibles en la plataforma.

"Taskaree", un thriller de crimen.

Estrenos destacados en Netflix para enero 2026

Él y ella. Thriller que pone los pelos de punta. Una de las apuestas más comentadas de enero es esta miniserie, basada en la historia aclamada de Alice Feeney. Esta producción cuenta la historia de Anna, una reportera que regresa a su pueblo natal para reencontrarse con su exmarido, convertido ahora en detective, tras el misterioso asesinato de una mujer local. Juntos deben reconstruir las piezas de un rompecabezas lleno de secretos, mentiras y personajes impredecibles. Con un elenco encabezado por Tessa Thompson y Jon Bernthal, la miniserie promete intriga desde el primer episodio. El botín. Netflix también se juega una carta fuerte con esta película, un thriller de acción dirigido por Joe Carnahan y protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon. La película sigue a un grupo de policías en Miami que descubre millones de dólares en efectivo en un escondite abandonado. Lo que parecía una oportunidad se convierte en una espiral de desconfianza, traición y violencia cuando empiezan a surgir intereses ocultos entre el grupo. Con un ritmo frenético y giros inesperados, esta película es ideal para los fanáticos de la acción y el cine policiaco moderno. Agatha Christie: las siete esferas. Los amantes del misterio también tendrán su lugar con esta serie. Esta adaptación de la novela de la icónica autora británica trae una producción de época protagonizada por Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman. La trama sigue a Lady Bundle Brent, quien se ve envuelta en una compleja investigación cuando un asesinato la arrastra al corazón de una conspiración en Londres. La serie combina el encanto clásico de Christie con una estética cinematográfica moderna que promete enganchar desde el primer capítulo.

Lista completa de los estrenos de Netflix en enero de 2026

1 de enero

En fuga (miniserie)

Amor de oficina - temporada 1

Mi novio coreano - temporada 1

2 de enero

La tierra del pecado (serie)

8 de enero

Él y ella (miniserie)

9 de enero

Gente que conocemos en vacaciones (película)

Machos Alfa - temporada 4

14 de enero

Taskaree (serie)

15 de enero

Agatha Christie: las siete esferas (serie)

16 de enero

El botín (película)

¿Cómo se traduce este amor? (serie)

20 de enero

Increíble (serie)

Cielo para dos (serie)

21 de enero

Secuestros: Elizabeth Smart (documental)

Star Search (reality / competencia)

22 de enero

La princesa Kaguya del cosmos (película)

Bailando sobre hielo (reality)

24 de enero

Skyscraper Live (especial)

29 de enero

Bridgerton - temporada 4