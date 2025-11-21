Las mejores 5 miniseries de acción y suspenso de Netflix para ver este fin de semana largo en Argentina 2025

A las puertas de un nuevo fin de semana largo, nada mejor que aprovechar los días extra para ponerse al día con miniseries intensas, atrapantes y perfectas para maratonear en Netflix. En un panorama donde abundan los estrenos, siempre es un buen plan volver a aquellas producciones que marcaron tendencia, cosecharon premios y siguen siendo comentadas por su potencia narrativa. Por eso, acá va una selección de cinco miniseries imperdibles: Bronca, Bebé reno, Godless, Así nos ven y Gambito de dama. Historias distintas, mundos con muchas posibilidades y un denominador común: todas son tan adictivas que se ven de un tirón.

La primera recomendada es Bronca, la producción de A24 y Netflix protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong. Lo que empieza como un incidente de tránsito entre dos desconocidos se convierte en una espiral de violencia, obsesión y vulnerabilidad emocional que sorprende capítulo a capítulo. Con humor oscuro, crítica social y un retrato feroz de la frustración contemporánea, “Bronca” funciona como un espejo incómodo y al mismo tiempo irresistible.

Otra destacada es Bebé reno, una de las series más comentadas del último año. Basada en hechos reales, sigue la historia de un comediante acosado por una mujer que lo persigue de manera tan inquietante como compulsiva. Su creador y protagonista, Richard Gadd, logró convertir una experiencia traumática en una ficción cruda, dolorosa y muy humana. Es incómoda, perturbadora y a la vez profundamente empática.

Para quienes extrañan los relatos del western clásico, Godless es una opción ideal. Esta miniserie de siete episodios creada por Scott Frank se sitúa en un pueblo casi íntegramente habitado por mujeres tras una tragedia minera. Con un villano memorable (Jeff Daniels en uno de sus mejores papeles) y un nivel de producción impecable, esta miniserie ofrece acción, épica y un enfoque novedoso del género.

En el plano del drama social, Así nos ven, dirigida por Ava DuVernay, es una obra fundamental. Retrata el caso real de “Los Cinco del Central Park”, adolescentes afroamericanos condenados injustamente por un crimen que no cometieron. De enorme sensibilidad y precisión narrativa, la miniserie denuncia la violencia institucional y deja una huella emocional profunda.