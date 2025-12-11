Un grupo de magistrados y funcionarios judiciales alertaron que la reforma laboral de Javier Milei habilita la "progresiva disolución" de la Justicia Nacional del Trabajo al establecer la transferencias de sus competencias a la ciudad de Buenos Aires. También advierten que producirá un "desguace institucional" del fuero laboral.

"El texto del proyecto es claro: la Justicia Nacional del Trabajo 'mantendrá su vigencia' sólo hasta que se instrumente dicho acuerdo, abriendo paso a su desguace institucional sin garantizar previamente las condiciones jurídicas, presupuestarias, edilicias ni laborales necesarias para preservar la calidad del servicio de justicia, poniendo en riesgo la carrera judicial y en duda a los/as candidatos/as a ocupar los cargos ya concursados", planteó la Lista Celeste en un comunicado.

De esta manera, la agrupación expresó su "profunda preocupación y absoluto rechazo” al proyecto de ley mileísta, que en su artículo 91 dejará sin competencias a la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito. “La Lista Celeste reafirma que ningún Estado de Derecho se construye sobre el aniquilamiento del Poder Judicial ni sobre su sometimiento a los designios del gobierno de turno”, lanzó.

Para el grupo de magistrados y funcionarios, la Justicia Nacional del Trabajo “constituye un pilar histórico de protección de derechos laborales” y subrayaron que la propuesta oficial implica “un retroceso institucional de enorme gravedad”. La agrupación remarcó que esta decisión "afectaría la carrera judicial" y "pondría en duda" a quienes ya concursaron para ocupar cargos en el fuero.

Qué dice el artículo de la reforma

"Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos", dice el cuestionado artículo 91 de la reforma laboral.

La Lista Celeste afirmó que mantiene “la defensa de una justicia nacional laboral orientada a proteger los derechos de quienes trabajan”, y rechazó que se avance con "decisiones improvisadas que afecten su funcionamiento y su razón de ser". Al mismo tiempo, pidió a las autoridades “abrir un diálogo institucional serio” y recordó que no todo el universo competencial del fuero laboral puede ser traspasado.

"Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema del a Justicia en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones", dice, por otro lado, el artículo 90.

En ese sentido, el comunicado subrayó que existen ámbitos “intransferibles”, como los conflictos que involucran normas de derecho federal, intereses directos del Estado Nacional o regímenes especiales, que -según remarcaron- integran de manera excluyente la competencia del Poder Judicial de la Nación conforme al artículo 116 de la Constitución Nacional.