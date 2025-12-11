PlayStation también lanzó su Wrapped 2025: cómo ver tu resumen del año

La propuesta sigue la tendencia de los resúmenes anuales de plataformas como Spotify o YouTube, pero enfocados en tu actividad gamer: qué títulos lideraron tu año, qué logros alcanzaste y cuáles fueron tus marcas más altas dentro del ecosistema PlayStation.

El Wrapped está disponible para todas las cuentas válidas y podés revisarlo cuantas veces quieras: si seguís jugando en diciembre, las cifras se actualizan automáticamente. Además, todo el recorrido se puede consultar online, compartir en redes y se actualiza cada vez que lo abrís.

Cómo ver tu Wrapped 2025 de PlayStation

Para acceder a tu resumen personal de PlayStation 2025, tenés que ingresar a: https://wrapup.playstation.com/es-ar

Una vez dentro, iniciás sesión con tu cuenta PSN y el sistema genera tu recorrido personalizado. Desde allí podés ver:

Tus juegos más jugados .

La cantidad de horas invertidas en cada título.

Tus trofeos , récords y logros del año.

Estadísticas globales comparadas con otros jugadores.

Además, podés descargar o compartir las tarjetas de resumen en redes sociales etiquetando a @playstation_la, como invita la compañía.

Tenés tiempo para verlo hasta el 8 de enero, aunque el sitio seguirá actualizándose mientras juegues durante diciembre.

Para más información

PlayStation publicó detalles adicionales y datos globales del año en su blog oficial.