Entradas para Midnight Til Morning en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en Niceto Club

Midnight Til Morning se presenta en Argentina con un show imperdible en Buenos Aires, que será una de las ciudades que visitará en el 2026. Se trata de una boy band estadounidense-australiana que se formó en la serie de Netflix Building the Band. En la competencia obtuvieron el cuarto puesto. La primera gira de la banda por Norteamérica y Australia comenzó el 9 de octubre en Orlando, Florida, y finalizó el 23 de noviembre de 2025 en Melbourne. El próximo desafío será conocer Sudamérica.

Desde momentos virales hasta el furor en streaming, rápidamente se hicieron con una base de seguidores a nivel global atraídos por sus armonías, su corazón y su carisma. Ahora, Midnight Til Morning sale de la pantalla y sube a los escenarios de todo el mundo con su primera gira mundial, un espectáculo en vivo que promete energía pura y momentos inolvidables. Será la primera vez que pisen suelo argentino en su corta trayectoria.

Cuándo toca Midnight Til Morning

La banda se presenta el jueves 16 de abril en el Niceto Club.

Por dónde comprar entradas para Midnight Til Morning

Las entradas se ponen a la venta el viernes 12 de diciembre a las 10 de la mañana por venti.com.ar.

Historia de Midnight Til Morning

En cuanto a la historia de los integrantes de la banda, Mason empezó a cantar de joven, en bares de karaoke, donde sus padres notaron su potencial y lo animaron a seguir adelante. Tras terminar la escuela, comenzó a grabar y publicar una serie de temas pop, creando poco a poco una audiencia y formando un equipo creativo. Finalmente, presentó su trabajo en Big Sound, una de las conferencias musicales más influyentes de Australia.

La banda llega a Argentina por primera vez.

Conor, por su parte, creció en la Costa Central de Nueva Gales del Sur, Australia. Autodidacta desde pequeño, comenzó con el ukelele antes de tocar la guitarra y aprender a componer canciones. Como alguien que a menudo se sentía excluido en la escuela, la música y la composición se convirtieron en un espacio seguro para expresar lo que no siempre era fácil de decir. Al otro lado del mundo, en Nueva York, Shane comenzó a tocar la batería con tan solo cinco años, y más tarde se expandió a la guitarra y la composición. Aunque es un intérprete enérgico y apasionado, Shane se describe a sí mismo como una persona reservada y familiar que mantiene a la banda con los pies en la tierra tanto dentro como fuera del estudio.

Completando el cuarteto, Zach, criado en Massachusetts, cantaba incluso antes de aprender a hablar. Su familia lo recuerda tarareando en casa de niño, y nunca paró. A los diez años, comenzó a tomarse la música en serio y a componer canciones, actuando siempre que podía. Apasionado por las voces potentes y las melodías emotivas, Zach fue construyendo gradualmente una base de fans y un sonido que refleja tanto pasión como vulnerabilidad.