Facebook cambia para siempre: qué modificaciones sumó su última actualización

Facebook lanzó una actualización que transforma por completo cómo ves y creás contenido dentro de la app. Lo más llamativo es el nuevo feed en formato de cuadrícula, muy similar a Instagram, que ordena mejor las fotos y facilita descubrir publicaciones y perfiles. Según Meta, este rediseño busca una experiencia más limpia, rápida y enfocada en lo que realmente te interesa.

Además del feed inmersivo, la navegación se vuelve más simple y directa. Si bien la interfaz mantiene la esencia clásica de Facebook, ahora reduce pasos para realizar acciones cotidianas y se siente más moderna, algo que la plataforma venía necesitando para competir con TikTok e Instagram.

Un feed más visual y una navegación renovada

A partir de esta actualización, las fotos publicadas en un mismo post se ordenan automáticamente en una cuadrícula estandarizada. También se suma el doble toque para dar “Me gusta”, el toque único para ver a pantalla completa y un nuevo formato de resultados de búsqueda que integra fotos y videos siguiendo la misma estética del feed.

Otro cambio importante es la barra inferior con accesos directos a las funciones más usadas de la app:

Reels.

Amigos.

Marketplace.

Perfil.

Notificaciones.

Aunque no puede personalizarse, Meta incorporó un menú secundario renovado con accesos rápidos a amigos, páginas o grupos que uses con frecuencia.

Facebook también rediseñó el proceso para crear Historias y publicaciones del feed. Ahora sumás stickers, música o etiquetas desde una interfaz más simple y parecida a Instagram. La compañía asegura que esto reduce distracciones y facilita seguir comentarios y conversaciones en cada publicación, algo clave para creadores y comunidades.

Cambios en el algoritmo y nuevas sugerencias de amigos

Meta ajustó el algoritmo para recomendar personas con intereses parecidos a los tuyos. Si te gusta cierto equipo de fútbol, seguís páginas retro o mostrás interés por la programación, la app te sugerirá perfiles afines incluso sin amigos en común. Esto puede generar cierta incomodidad, ya que se basa en información pública más que en conexiones directas.

El descubrimiento de contenido también se vuelve más controlable. Si un Reel o sugerencia no te interesa, ahora podés marcarlo con una “X” para que el algoritmo lo tenga en cuenta. De todos modos, todavía no permite bloquear creadores desde ese menú.

El rediseño empieza a desplegarse desde hoy, mientras que algunas funciones —como la búsqueda a pantalla completa— llegarán en los próximos meses. Para Meta, estos cambios son “el primer paso para hacer que Facebook sea más ordenado, fácil de usar y centrado en tus intereses”.