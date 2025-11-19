Meta bloqueará Facebook e Instagram para los adolescentes australianos desde el 10 de diciembre

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de un adolescente posando para una foto con un teléfono inteligente frente al logo de Meta

, 20 nov (Reuters) -Meta bloqueará el acceso de los usuarios australianos menores de 16 años a Instagram, Facebook y Threads a partir del 10 de diciembre para cumplir con la prohibición generalizada de las redes sociales para adolescentes, dijo la empresa el jueves.

La compañía dijo que había comenzado a notificar a los usuarios que creía que tenían entre 13 y 15 años a través de mensajes en la aplicación, correo electrónico y mensajes de texto que sus cuentas se cerrarían.

A partir del 4 de diciembre, empezará a desactivar las cuentas y a bloquear nuevos registros de menores de 16 años.

Meta dijo que esperaba que el proceso finalizara el 10 de diciembre, después de haber indicado previamente a los legisladores que sólo empezaría a eliminar el acceso una vez que la ley entrara en vigor en esa fecha.

Afirmó que utilizaría varios métodos de garantía de la edad para cumplir la prohibición y que adoptaría un "enfoque de minimización de datos", solicitando información adicional únicamente cuando tuviera motivos para dudar de la edad declarada por un usuario.

"Aunque estamos trabajando duro para eliminar a todos los usuarios que entendemos que son menores de 16 años antes del 10 de diciembre, el cumplimiento de la ley será un proceso continuo y de varios niveles", dijo Antigone Davis, vicepresidenta y responsable global de seguridad.

Según el regulador australiano de internet, en Australia hay unos 150.000 usuarios de Facebook con edades comprendidas entre los 13 y 15 años y 350.000 usuarios de Instagram. No se han publicado datos sobre Threads.

Meta dijo que los adolescentes afectados pueden actualizar sus datos de contacto para que se les notifique cuando cumplan 16 años, descargar sus datos u optar por eliminar sus cuentas.

La prohibición de las redes sociales en Australia es uno de los esfuerzos gubernamentales más amplios para vigilar el acceso de los menores a las redes sociales y está siendo observada de cerca por reguladores de todo el mundo.

La ley obliga a las plataformas de redes sociales a tomar "medidas razonables" para impedir que los menores tengan cuentas. Las plataformas que incumplan la ley podrían ser multadas con hasta 49,5 millones de dólares australianos (32,09 millones de dólares estadounidenses).

(1 dólar = 1,5427 dólares australianos)

