Mujeres emprendedoras: Formosa celebró una edición más para la autonomía y desarrollo económico en la región

Con el fin de generar formación y desarrollo emancipatorio de mujeres a través de herramientas para su capacitación como emprendedores, Formosa coronó la formación y entrega de certificados a las participantes del Programa Mujeres Emprendedoras.

En esta edición, organizada por la Subsecretaría de Empleo, las jornadas concluyeron su preparación al fortalecer su autonomía económica, su confianza y nuevas oportunidades laborales.

En diálogo con Agenfor, María Ángeles Vicentín, administradora del Área de Vinculación Institucional de la Subsecretaría de Empleo, realizó un balance del año y destacó que “realmente fue un año muy positivo, de mucho trabajo, donde se pudo inaugurar la Casa del Emprendedor, un espacio al que acudieron aquellos que tenían una idea de emprender y también quienes ya estaban con sus emprendimientos”.

Un 2025 cargado de capacitaciones

Durante el 2025 se desarrollaron numerosas formaciones y asesoramientos para jóvenes en búsqueda de empleo, junto con programas orientados específicamente a mujeres, además de múltiples ediciones del Mercado Comunitario de Emprendedores tanto en la Capital como en el interior. “Hay mucha alegría por cómo se finaliza este año", destacó Vicentín.

Entre los testimonios, Silvina Galván, del barrio Mariano Moreno, resaltó su experiencia en el curso Madres que Emprenden, y aseguró: "Me pareció buenísima, porque las herramientas que deja son excelentes, ya que actualmente soy emprendedora, aprendí mucho”. En esa línea, valoró la calidad de los profesionales de la Subsecretaría y de la Casa del Emprendedor, y señaló que se inscribió con plena confianza.

Por su parte, Norma Muñoz relató que realizó la capacitación de peluquería y luego las de pintura, albañilería y electricidad. Finalmente, reconoció que estos oficios eran un campo totalmente desconocido para ella, pero que las etapas teóricas y prácticas le permitieron superar temores y fortalecer sus capacidades personales. “Estas oportunidades son excelentes”, afirmó, y agradeció a la Subsecretaría de Empleo del Gobierno de Formosa “por dar el lugar y tener presente que nosotras también podemos hacer estos trabajos”.

La provincia fortalece el sector Pyme

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa organizó la 2° edición del Programa de Capacidad Proveedora PyME, que culminó con el evento "Vinculación y Negociación Proveedora PyME" en el Galpón G del Paseo Costanero Vuelta Formosa. Desde la subsecretaría de Desarrollo Económico se señaló que esta actividad representa el cierre de un año 2025 de gran trabajo y desafíos para toda la cartera económica.

Asimismo, se destacó el esfuerzo requerido para convocar a las aproximadamente 60 empresas participantes, pertenecientes a diversos sectores como el ferretero, supermercados e industrial. Este evento fue parte de un programa integral que tuvo como actividad central una ronda de negocios donde empresarios, tanto oferentes como demandantes, pudieron presentar sus productos y servicios, lo que logró generar importantes oportunidades de negocio y establecer nuevos vínculos comerciales entre los actores locales.