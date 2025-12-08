Primera Feria de Editores de Derechos Humanos en La Plata: literatura, debate y memoria

La ciudad de La Plata será anfitriona de la primera edición de la Feria de Editores de Derechos Humanos (FEDHU), una propuesta que aspira a instalar un espacio de encuentro para estudiantes, docentes, investigadores, escritores, editoriales e instituciones vinculadas al pensamiento crítico. La feria, que tendrá lugar del 10 al 13 de diciembre, propone pensar los derechos humanos desde una perspectiva amplia, actual y multidisciplinaria, haciendo dialogar la memoria histórica con los desafíos del presente.

Concebida en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la FEDHU busca ampliar la conversación más allá de los crímenes de la última dictadura cívico-militar y proyectar la reflexión hacia un mundo atravesado por profundas transformaciones sociales, tecnológicas y políticas. Su objetivo central es poner en escena nuevas preguntas sobre democracia, justicia, cultura y ciudadanía.

La inauguración será el miércoles 10 a las 18 hs, en la Nave Central del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha (50 entre 6 y 7). Ese día los stands podrán visitarse hasta las 20 hs. La feria tendrá acceso libre y gratuito, y permanecerá abierta el miércoles de 18 a 20 hs, y del jueves al sábado de 14 a 20 hs.

Adrián Murano presentará el libro Tiranía 4.0, Algoritmo de una democracia hackeada

Una programación que cruza libros, ideas y política

La agenda de actividades incluye una serie de conversatorios en la Sala Polivalente, donde especialistas abordarán diversas aristas del vínculo entre democracia, derechos y producción cultural.

El jueves, a las 15 hs, se realizará la mesa “El sector editorial en la era IA”, con Sergio Sorin, Miranda Cassino, Diego Caggiano, Valeria Di Crocce y Facundo Abalo, quienes analizarán el impacto de la automatización en el trabajo cultural.

A las 17 hs,, el periodista de El Destape, Adrián Murano, presenta su libro Tiranía 4.0, Algoritmo de una democracia hackeada. En el espacio de Editorial La comuna dialogará con el editor Carlos Zelarrayán.

El jueves también Lu Tennina, Guillermo Korn y Alejandro Schmied debatirán sobre el ecosistema del libro, la concentración editorial y la necesidad de políticas públicas que garanticen la soberanía cultural. A

La jornada cerrará a las 19 hs con el panel “Democracia y derechos humanos. 40 años del Juicio a las Juntas”, integrado por Maco Somigliana, Teresa Laborde, Miriam Lewin y Luis Bruschtein, con moderación de Leo Fossati.

El viernes continuarán las actividades con mesas sobre deporte y derechos humanos, ambiente y discursos de odio en el contexto del avance de las derechas. En paralelo, en el Auditorio, se presentará “Sapos de otro pozo”, una cartografía colectiva sobre infancias en el exilio.

El sábado, las conversaciones se centrarán en la construcción mítica de la “Argentina blanca” y en la relación entre literatura y derechos humanos, con la participación de Dolores Reyes, Miriam Gomes, Marta Dillon, Raquel Robles y Gabriela Pesclevi.

Presentaciones de libros y actividades especiales

La FEDHU contará además con un extenso programa de presentaciones de libros en el espacio de La Comuna Ediciones.

Entre los títulos destacados del jueves figuran “Rock y dictadura”, de Sergio Pujol; “Pensar los 30.000”, de Emilio Crenzel; y “Tiranía 4.0”, de Adrián Murano.

El viernes se presentarán obras vinculadas a memorias trans, infancias sobrevivientes, historia reciente y literatura sobre Malvinas.

El sábado será el turno de libros de Luis Gusmán, Sergio Maldonado, Rocco Carbone y Mariana Wikinski, entre otros autores.

Además, cada jornada incluirá charlas y firmas de ejemplares en el living de la Nave Central. Entre ellas, “La educación como derecho”, el jueves a las 18 hs, y la lectura colectiva “Poemas de Palestina”, el sábado a la misma hora.

Una apuesta a la memoria y al pensamiento crítico

Con su primera edición, la FEDHU busca consolidarse como un espacio anual de reflexión ciudadana, que acerque la producción literaria al pensamiento crítico y haga del ejercicio de la memoria una práctica colectiva, abierta y en constante revisión.

La feria se presenta así como una invitación a leer, debatir y pensar los derechos humanos desde la literatura y el presente, en un momento histórico que exige nuevas herramientas culturales para comprender el mundo que viene.