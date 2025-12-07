Con el inicio de diciembre son miles de personas las que esperan por el gran sorteo del Gordo de Navidad, un premio que este año tendrá un pozo superior a los $ 1750 millones. El Instituto Provincial de Lotería y Casinos informó que este año habrá una transmisión en vivo.

Los interesados en participar del tradicional juego bonaerense ya pueden conseguir los billetes en las más de 4300 agencias habilitadas. El valor mínimo es de $ 5000 y el máximo de $ 50.000.

¿Cuándo se sortea el Gordo de Navidad 2025?

El vivo se podrá ver a través del canal oficial de YouTube de Lotería de la Provincia el próximo 26 de diciembre a las 21 horas. Según la web oficial del instituto, publicarán la nómina de ganadores una vez concluido el sorteo.

Cuánto sale el billete y cómo comprar

Los tickets se podrán comprar en la red de agencias de la provincia de Buenos Aires. Los apostadores puede elegir un número entre el 000000 y el 99.999. Hay dos formatos para adquirirlos:

Billete entero: $ 50.000.

Fracción: $ 5000.

Al momento de comprarlos, la agencia entrega el boleto con un porta-billete especial para proteger el papel térmico del calor y la luz solar para asegurar la legibilidad del comprobante en caso de ganar.

Según el reglamento, los participantes compiten por los premios mayores al billete completo. También hay recompensas por las terminaciones del primer premio y por aproximación hasta la quinta posición.

De cuánto es el pozo del Gordo de Navidad

El monto total es de $ 1.755.750.000 en premios. El primer premios supera los $ 800 millones para el billete entero, el segundo premio $ 250 millones, el tercero $ 65 millones, el cuarto premio asigna $ 25 millones y el quinto premio reparte $ 12 millones. Todos los valores corresponden a la modalidad de billete completo.

Gordo de Navidad de Ciudad de Buenos Aires: sortean u$s 500.000

Por otro lado, la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires ofrece un primer premio de u$s 500.000 y más de $ 220 millones en otros que se sortearán el 27 de diciembre. El costo del billete es de $ 7000 por fracción y $ 35.000 entero. Se puede adquirir de manera presencial u online en la web lagrande.loteriadelaciudad.gob.ar.

Números ganadores del Gordo de Navidad 2024

En la provincia de Buenos Aires, el premio mayor se lo llevó un boleto entero vendido en Vicente López con el número 81476, mientras que el segundo puesto (de Mar del Plata) con el 99556.

El tercer puesto con el 64208, fue fraccionado entre varios jugadores, y alcanzó los $ 40.000.000. El resto de los números fueron los siguientes: