Una famosa actriz acusó a La Sole de coquetear con su marido: "Delante de mi hija"

Gravísima denuncia de una famosa actriz contra Soledad Pastorutti.

La actriz y panelista Vanesa Carbone encendió la polémica en redes sociales luego de publicar en su cuenta de Instagram un extenso descargo en el que denunció que una “figura pública que representa la imagen familiar en la Argentina” habría tenido actitudes inapropiadas con su marido, Lucho González, reconocido guitarrista y reciente semifinalista de La Voz Argentina 2025. Aunque no mencionó el nombre, las miradas apuntaron de inmediato a Soledad Pastorutti, histórica jurado y líder del “Team La Sole”, donde González compitió durante el reality.

Carbone detalló que la situación se habría extendido durante cuatro meses, en plena participación de su esposo en el programa. Según su relato, los comportamientos de la cantante excedían cualquier devolución artística y cruzaban límites que ella consideró inadmisibles.

“Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que, en teoría, representa la imagen familiar en la Argentina se desubicó día tras día con mi esposo. No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar”, expresó en su mensaje, que rápidamente se viralizó.

La actriz agregó que esas frases “evidenciaban la incomodidad” del propio músico y que incluso se habrían pronunciado en presencia de su hija de siete años.

“Frases que evidenciaban la incomodidad de él y, más de una vez, dichas delante de una menor de 7 años: mi hija, nuestra hija. Ni siquiera la presencia de una nena fue un límite para esta mujer”, escribió dejando en claro el malestar por la situación.

La polémica que generó el descargo contra La Sole

El descargo generó un fuerte impacto en redes y escaló hacia los portales de espectáculos, donde muchos señalaron que las referencias apuntaban directamente a Pastorutti. Desde el entorno de La Sole, por ahora, no hubo declaraciones públicas.

El episodio abre una nueva polémica alrededor de La Voz Argentina y expone tensiones detrás de cámara entre participantes y jurados. Mientras tanto, Carbone asegura que decidió contar lo ocurrido para “cuidar a su familia” y marcar un límite frente a actitudes que, según afirma, cruzaron una raya personal y profesional.