Nico Occhiato criticó el final de La Voz Argentina: "Poca emoción"

Nico Occhiato habló sobre el final de La Voz Argentina: "Poca emoción"

La Voz Argentina 2025 llegó a su final este último lunes 13 de octubre. Luego de pasar por una gran cantidad de instancias, fue Nicolás Behringer, el representante del Team Luck Ra que emocionó a todos con sus dotes para el canto y su historia de vida, quien se consagró campeón del certamen.

Sin embargo, hubo muchas críticas acerca de cómo acabó el ciclo. No precisamente porque la gente se haya molestado por el triunfador, al margen de que siempre habrá quienes prefieran a otro, sino por el hecho de que el cierre de esta edición no fue en vivo y en directo como acostumbra ser: la producción grabó cuatro finales distintos y luego pasó al aire aquel en que se proclama el que más votos del público obtuvo con el correr de la semana. La decisión trajo una consecuencia evidente: una "reacción" con poca emoción e incluso sin papelitos (ya que hubieran tardado mucho en limpiar el escenario).

Nicolás Behringer se consagró campeón de La Voz Argentina 2025

¿Qué dijo Nicolás Occhiato sobre el final de La Voz Argentina?

En Nadie Dice Nada (Luzu TV), Nico Occhiato se refirió a esto último: "Nunca es así la final de La Voz. ¿Qué pasa? El canal tenía la necesidad e que La Voz dure un mes más. Entonces en esa necesidad las agendas de todos los jurados no estaban para que ayer podamos estar en vivo". "Claro, Lali se fue a San Sebastián, otros tenían fecha, Miranda está de viaje...", sumó uno de los panelistas. "Mismo nosotros, yo estaba con la fecha en Tucumán, ya lo teníamos desde hace rato. Pasa que la final debería haber sido hace un mes, entonces bueno, sucedió eso", continuó.

"Lo cuento así para que se entienda el porqué de, por ahí, tan poca emoción para un laburo que se hizo muy groso", deslizó el conductor. "Para que ese programa salga al aire de verdad es una producción de la concha de la lora, muy zarpada. Y fue un programón, un éxito de punta a punta", sostuvo respecto a sus colegas detrás de cámaras.

"Esto lo cuento para que se entiendan, porque algunos dicen 'uy, qué poca emoción hubo'. Y si hermano, pasa que se grabó cuatro veces", concluyó.