La reina de Holanda las sorprendió en la hora del almuerzo.

Lo que parecía un día normal en una panadería de Ámsterdam se convirtió en un día inolvidable: Máxima Zorreguieta, la reina de Países Bajos, había ingresado al local y sorprendió a las argentinas Nina Aranda y Marisol Capozzi. Ambas se encontraban en plena producción de contenido para sus redes sociales, por lo que en la tienda no sólo había alfajores y medialunas, sino cámaras y celulares.

Nina y Marisol, de 37 años, son pasteleras y están casadas con holandeses. Se conocieron allá en 2019 y se asociaron para crear Ámsterdam Baking Company, una pastelería que se consagró como un rincón argentino en medio de la capital de los Países Bajos.

La visita de Máxima Zorreguieta, la reina de Países Bajos

Hace cinco años abrieron su negocio. Hoy las eligen por sus medialunas, alfajores y empanadas, y no falta el dulce de leche. Hoy ofrecen solo take away en el centro de Ámsterdam y el local de Oost es donde ellas se encuentran habitualmente y tienen mesitas para sentarse a desayunar, merendar o almorzar.

Las pasteleras compartieron la visita de la reina en su cuenta de Instagram. Ellas ya sabían que había probado sus alfajores porque alguien les había comentado que uno de los pedidos diarios que salían de su negocio había a una de las residencias oficiales de la familia real.

"Llegó a almorzar, no lo podíamos creer. Fue tan amable y sencilla", contaron en el reel que compartieron en la red social. "Algunos se daban cuenta de quién era. Ella misma se acercó a la cocina y nos preguntó por las maquinarias e hizo su pedido".

Además, resaltaron que "nunca" van a olvidar lo que sintieron: "Orgullo, nervios, sorpresa y una gratitud enorme". "Que alguien así elija nuestro pequeño rincón argentino para almorzar es un regalo que nos acompañará siempre. Gracias, Reina Máxima, por la visita, por la calidez y por hacernos sentir tan orgullosas de lo que construimos", concluyeron.

Quiénes son las pasteleras argentinas a las que visitó Máxima

Antes de emigrar (hace 13 años) a Europa, Nina había estudiado comercio internacional en Buenos Aires y desarrolló su carrera profesional en finanzas e investigación de fraude. En su momento había pensado en quedarse en Londres porque quedó fascinada con la ciudad, pero el amor la sorprendió en el camino y se casó con un holandés. Al encontrarse cerca de sus 30, estudió pastelería y se graduó en Le Cordon Bleu en 2018.

Cuando regresó a Países Bajos, empezó a trabajar en la cocina de un hotel, donde conoció a Marisol, que era la segunda-chef por tener una formación gastronómica más amplia. Oriunda de Santa Rosa, La Pampa, al terminar el secundario se mudó a Buenos Aires para estudiar la Licenciatura en Gastronomía. En búsqueda de experiencias culinarias, viajó a Italia, luego a Australia y finalmente a Ámsterdam.

Estaban trabajando juntas en el pre opening de un hotel. Como ya tenían todo listo y les quedaban algunas horas libres, se les ocurrió hacer medialunas y bolas de fraile. Lo comentaron en un grupo de Facebook de argentinos en Holanda. "De repente se llenó de gente, algunos manejaron dos horas y media para venir a llevarse una docena", contaron a Clarín a inicios del 2025.