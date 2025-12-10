Tuvo un solo habitante durante muchos años y se llama Alemania: el pueblito de Salta que cambió tras la guerra mundial

Salta es una de las provincias más turísticas de toda la Argentina. Entre sus principales atractivos se encuentra la ciudad de Cafayate, Cachí, Iruya y, por supuesto, la propia capital. Sin embargo, existe un pequeño muy poco conocido que ha sabido sobrevivir con un solo habitante y que hoy se ha vuelto en tendencia.

Se trata de Alemanía, que se encuentra entre la Ruta Nacional 68 y el ingreso a Quebradas de las Conchas. En la actualidad, se perfila con un destino ideal entre quienes quieren pasar unas vacaciones distintas.

El origen de Alemanía

La creación de Alemania se remonta a principios del siglo XX, cuando la expansión del ferrocarril prometía conectar Salta con el paso fronterizo de San Francisco, camino a Chile. El Ramal C13 debía atravesar quebradas, montañas y valles, y para sostener semejante obra se levantó una estación en este punto del mapa.

De esta manera, el pueblo comenzó a crecer con la construcción de hoteles, almacenes y hasta delegaciones policiales. Algunos historiadores sostienen que se eligió el nombre de “Alemanía” por una estancia cercana que se llamaba así. Sin embargo, otros indican que puede haber sido porque uno de los obreros ferroviarios era alemán y otro grupo dice que, en verdad, se tomó de un ingeniero de Alemania que puso en marcha el proyecto. También hay quienes creen que el nombre alude al pueblo originario “alemaníes”.

Lo cierto es que en Alemanía llegaron a vivir más de 200 personas hasta la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

Como ocurrió con muchos pueblos alrededor de la Argentina, el proyecto ferroviario se frenó y eso impactó negativamente en el lugar.

Alemanía.

Los años de desidia para Alemanía hoy paracen haber terminado. Muchos turistas lo han descubierto casi por casualidad pasando por Quebradas de las Conchas. Con el tiempo, llevó a que aficionados a la fotografía lo visitaran para tomar imágenes de la vieja estación y de su arquitectura.

¿Cómo llegar a Alemanía?

De Buenos Aires se puede ir a Alemanía en auto. Aunque el trayecto es para quienes buscan una verdadera aventura, ya que el viaje es de 19 horas aproximadamente. Por otro lado, viajando desde Buenos Aires a Salta en avión, es posible acceder a Alemanía desde Cafayate. En auto hay que tomar la Ruta Nacional 68 y en una hora y media ya se llega a destino.