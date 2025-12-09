Sindicatos combativos postulan al pastor Dante Gebel para 2027

Cuando hace casi dos años el espacio Fuerza Argentina se presentaba en sociedad lo hacía definiéndose como "un nuevo espacio sindical anti-Milei" que se proponía "refundar el peronismo". Integrado por sindicatos de la línea combativa, como Aeronavegantes, Metrodelegados, sectores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), dirigentes políticos y deportivos, el espacio hoy atraviesa una discusión interna porque la gran mayoría de sus integrantes apoya la candidatura presidencial para 2027 del pastor evangélico Dante Gebel.

Gebel combina su fe cristiana con sus dotes de predicador, comunicador y orador motivacional. Tiene desde hace años el programa de televisión "La Divina Noche de Dante", publica libros y mueve multitudes en cada presentación que hace en el país. Vive desde hace más de 15 años en Estados Unidos, en California; y para explicar sus millones suele preguntar a sus interlocutores: "¿Qué culpa tengo yo de que Dios me bendiga tanto?"

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Para el 80% de los integrantes de Fuerza Argentina, su irrupción en la discusión política argentina tiene un atractivo sin igual. "Es un proyecto que estamos analizando. Ojalá que sea un proyecto que se pueda cumplir, es una alternativa con la que estamos de acuerdo", señaló Néstor Segovia (Metrodelegados) en diálogo con El Destape. En sintonía, Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), también le confirmó a este medio el respaldo de su sector al proyecto Gebel 2027: "La Argentina necesita unidad nacional y vemos en Dante a la persona que puede sintetizarla".

La discusión dentro de Fuerza Argentina, sin embargo, está presente y hay un sector minoritario, encabezado por el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, que no está de acuerdo con el proyecto. El espacio, de todas formas, no se rompió; pero sí conviven entre sus integrantes las miradas diferentes sobre Gebel. "Hasta ahora nadie abandonó el barco en Fuerza Argentina", destacó Segovia. Quienes bancan a Gebel buscarán convencer a Mariotto. "Hay compañeros que son más dogmáticos y necesitan más tiempo", dicen.

El objetivo de quienes quieren convertir en candidato al pastor es que Gebel confirme finalmente la decisión de presentar su candidatura, algo con lo que viene coqueteando públicamente. Mostrarle que detrás de su nombre habrá un armado y una recepción que lo termine de convencer. Está claro que Gebel mueve multitudes que deshacen en envidia a cualquier dirigente político: llenó dos veces River, una vez Boca, dos Vélez y juntó a 120 mil personas en el Estadio Único de La Plata. Predica la "Teología de la Prosperidad", que considera que la riqueza material es prueba de la bendición de Dios y la fe es el camino para lograr una vida próspera. El dinero no sólo no es tabú sino que, cuando está presente, se convierte en indicador de una elevación del espíritu.

La posibilidad de que sea candidato presidencial reinstala la discusión sobre "el voto evangélico", al que erróneamente algunos análisis consideran monolítico. Los investigadores que estudian la religiosidad argentina, sin embargo, vienen diciendo desde hace tiempo que en la Argentina las comunidades de esa fe no se mueven políticamente en bloque y que hacia el interior del movimiento hay mucha diversidad.

Por caso, frente al balotaje que disputaron Milei y Sergio Massa en 2023 ya hubo una pelea interna entre dos sectores poderosos del evangelismo: por un lado, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), que publicó una declaración en contra de las ideas que en campaña postulaba Milei; y por el otro, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA), que pedía no criticar al candidato.

Es probable, sin embargo, que si el primer candidato presidencial evangélico termina siendo una realidad en 2027, esas diferencias desaparezcan.